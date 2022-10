Gf Vip, il riassunto della sesta puntata. Caso Bellavia, litigi e nomination

Stiamo entrando nel vivo del nuovo Gf Vip 2022. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Brunagelli come opinioniste e Giulia Salemi dedita a leggere i commenti social in diretta, è giunta alla puntata numero sei in diretta su Canale 5 e sono tante le cose accadute durante questo sesto appuntamento live dello show. Tra nuovi ingressi a inedite confidenze fino a passare a qualche primo litigio tra "vipponi" ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Gf Vip 7 e che potreste esservi persi.

I momenti salienti della quarta puntata del Gf Vip 2022

Si inizia con il caso Bellavia: Marco scrive una lettera ai suoi compagni

La puntata numero sei del Gf Vip è iniziata subito affrontando l'argomento scottante di questa edizione del Gf: il caso Bellavia. Alfonso Signorini, infatti, ha annunciato una lettera scritta da Marco per i suoi compagni che poi è stata letta. Marco Bellavia, infatti, ha detto la sua verità annunciando che presto tornerà a guardare negli occhi i suoi compagni.

"Nella casa mi hanno toccato il c*lo e né il Gf, né te avete fatto niente sapendo che avevo subito violenza sessuale", le parole di Sara Manfuso hanno sconvolto tutti e provocato una furiosa lite tra lei e il conduttore del reality show.

George Ciupilan racconta la sua storia toccante e scoppia in lacrime alla vista della mamma

Geoge Ciupilan ha raccontato la sua dolorosa storia di bimbo povero nato in Romania e arrivato in Italia con sua mamma per avere un futuro migliore. E si sono commossi tutti fuori e dentro la casa.

Vilma Goich racconta la sua storia e parla della perdita di sua figlia

Edoardo e Antonella raccontano il loro avvicinamento

Elenoire Ferruzzi riceve la visita di sua mamma

Elenoire inizia con il racconto della sua infanzia raccontando che Massimo era un bambino solo e riservato, perché non era capito. Poi ha raccontato del bellissimo rapporto con sua madre che l'ha sempre sostenuta nel suo percorso di transizione. "Mi ha accompagnata in un cammino doloros mia mamma - rivela Elenoire - era avanti anni luce".

Pamela Prati viene accusata di rubare cibo in casa

Sono stati rivelati i preferiti della casa

Gli immuni votati dai concorrenti

Daniele Dal Moro, Luca Salatino e Charlie Gnocchi per gli uomini. Elenoire Ferruzzi, Carolina Marconi e Cristina Quaranta per le donne.

Gli immuni votati dalle opinioniste

Orietta: Amaurys Perez

Sonia: Nikita Pelizon

Chi sono i nominati di questa puntata

Le nomination palesi

Attilio Romita vota Vilma Goich

Gorge Ciupilan nomina Gegia

Antonella Fiordelisi nomina Gegia

Antonino Spinalbese nomina Gegia

Pamela Prati vota Gegia

Alberto De Pisis nomina Gegia

Giaele De Donà nomina Gegia

Gegia nomina Antonella Fiordelisi

Patrizia Rossetti nomina Pamela Prati

Vilma nomina Giaele De Donà

Edoardo Donnamaria nomina Gegia

Le nomination nel segreto del confessionale

Luca Salatino nomina Giaele De Donà

Daniele Dal Moro nomina Gegia

Carolina Marconi nomina Giaele De Donà

Charlie Gnocchi nomina Giaele

Amaurys Perez nomina Edoardo Donnamaria

Cristina Quaranta nomina Gegia

Nikita Pelizon nomina Alberto De Pisis

Elenoire Ferruzzi nomina Attilio Romita

Chi è in nomination

I nominati per l'immunità sono Gegia, Giaele, Wilma, Pamela, Attilio, Edoardo, Alberto, Antonella.