Gf Vip, Oriana Marzoli in lacrime per il padre: "Non so dirgli ti voglio bene"

Una vita non sempre facile quella di Oriana Marzoli, che sin da piccola è una persona solare e allegra: ballava e si divertiva come tutti i bambini. La situazione è cambiata quando con i genitori, separatisi poco dopo, si sono dovuti trasferire in Spagna per il lavoro del padre. Sembra che quest’ultimo si senta tuttora in colpa per aver portato la sua famiglia lontano dal Venezuela, anche se la figlia pare essere pienamente consapevole che non esista un vero responsabile per l’accaduto.

Il rapporto tra Oriana e il padre

Poi la separazione, e la Marzoli, accusata di esserne la colpevole, che per anni si è sentita in difetto: “So che non è colpa mia. Le persone non si lasciano solo perché un genitore difende la figlia e l’altro non è d’accordo”. I costanti litigi tra la madre e il padre - l’unico uomo della sua vita - sono da attribuire al fatto che la donna gliela dava sempre vinta mentre l'uomo era più rigido. "A lui non riesco a dire ti voglio bene con la stessa semplicità con cui lo dico a mia madre. Il mio tallone d’Achille è l’amore: avevo dato tanto a un ragazzo a cui non importava nulla di me e mi sono chiusa in tal senso. A volte scordo quanto valgo come persona e il reality mi sta facendo aprire gli occhi”.

La lettera

“Mio padre è molto rigido: non riesco a raccontargli ciò che mi accade come succede invece con mia madre”, ha continuato Oriana in diretta. La gieffina ha paura della sua reazione negativa: “si innervosisce se non so qualcosa che lui sa. Da piccola mi difendeva più mia madre che mio padre. A lui non piace la televisione, voleva che continuassi a studiare giurisprudenza. Ho lasciato quel percorso perché preferivo la TV, ma lui non mi guarda”. È quello che pensa Oriana del padre; pensa che non la segua nelle sue avventure televisive. Eppure, proprio quest’ultimo, grazie a una lettera fisica per la figlia lasciatale nel giorno del suo compleanno, l’ha stupita: “Ti amo. Ti voglio tanto bene e mi manchi da morire. Ti guardo e vedo una bella donna e persona migliore, ma nel mio cuore resti la mia bambina. Ti voglio bene e sono molto orgoglioso di te”, ha scritto.

Prima di questa lettera, anche la madre della finalista le aveva dedicato parole d’amore intense in uno scritto virtuale, in cui esprimeva tutto il suo orgoglio per la figlia: “Sei diventata già una donna. Questi 31 anni ti porteranno a riflettere sulla tua vita. Ricordati che nessuna persona ha il diritto di criticarti. Tu non hai fatto mai male a nessuno, hai portato sempre il tuo sorriso e l’allegria agli altri. Continua ad essere così. Ringrazio Dio di avermi dato la possibilità di essere tua mamma. Tanti auguri, amore”.