Gf Vip, Oriana Marzoli è la prima finalista: lo scherzo di Signorini

C'era grande attesa per la 39esima puntata del Grande Fratello Vip: oggi, 6 marzo, è stata decretata la prima finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini, che ha il volto di Oriana Marzoli. Gli ultimi concorrenti in nomination - l'influencer, Antonella Fiordelisi e Davide Donadei - chiamati in studio dal conduttore, hanno parlato della loro esperienza nel reality show e di quanto li abbia cambiati dentro: c'è chi ha parlato di maturità, chi della bellezza delle cose semplici e chi si porta a casa un percorso di crescita. Perché, lo ricordiamo, erano tutti certi che qualcuno questa sera sarebbe uscito dal loft di Cinecittà.

Oriana Marzoli è in finale

Il primo a salvarsi in studio è stato Davide Donadei, così convinto di essere eliminato da non voler credere alle proprie orecchie. In seguito Antonella e Oriana hanno parlato del loro rapporto: proprio negli ultimi giorni è diventato più forte. Se all'inizio si odiavano, ora si vogliono bene e lo hanno dimostrato anche in diretta. Dopo aver confessato i motivi che avrebbero portato il pubblico a eliminare una delle due, Signorini ha nominato Antonella, salvata dal televoto. Oriana è incredula e pronta ad andarsene dal Gf Vip, ma per fortuna il conduttore l'ha bloccata dicendole di guardare davanti a sé: l'influencer è esplosa dalla gioia quando ha visto la scritto "sei in finale", saltellando e mostrando il suo entusiasmo a tutto il pubblico.

Lo scherzo ai concorrenti

Come accennato, nessuno nella casa conosceva il vero obiettivo delle nomination, e per questo Signorini ha pensato bene di ideare uno scherzo ai danni dei gieffini, contando però sulla partecipazione di Antonella e Oriana. Quest'ultima è tornata nella casa fingendo che la compagna di Donnamaria e Donadei fossero stati eliminati dal televoto; una doppia eliminazione che ha suscitato perplessità nei concorrenti, tanto da renderli scettici alle parole della modella. D'altronde anche la storia che si era inventata era alquanto bizzarra e faceva acqua da tutte le parti, ma l'intervento di Signorini ha sistemato tutto.

Di lì a poco Edoardo Donnamaria è uscito dalla casa, su invito del conduttore, per salutare Antonella, e qui ha scoperto la verità. I due sono rientrati portando avanti il teatrino finché la voce di Alfonso Signorini non ha rivelato che Oriana è la prima finalista del Grande Fratello Vip.