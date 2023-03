Gf Vip, Oriana contro Nikita: "Non sono gelosa, è una falsa"

Una nuova dinamica prende piede nel Loft di Cinecittà, e vede coinvolti Oriana Marzoli, Luca Onestini e Nikita Pelizon. La prima sarebbe gelosa del rapporto che è venuto a crearsi fra gli altri due gieffini: negli ultimi giorni, infatti, Luca e Nikita si sono avvicinati molto, scherzando e giocando come due buoni amici. Da una parte la prima finalista pensa che Nikita possa fraintendere le intenzioni di Luca, in quanto fino a poco tempo fa sembrava soffrire per lui, soprattutto dopo l’uscita di scena di Ivana, la ex di Onestini con la quale si era riaccesa la fiamma proprio fra le mura del Grande Fratello Vip; dall’altra Nikita crede che la modella venezuelana sia gelosa del rapporto che lei ha instaurato con il suo migliore amico. Dal canto suo, Onestini ribadisce che non prova nulla per Nikita, anche se questo clima disteso non gli dispiace affatto.

Il confronto

Terminata la clip riassuntiva, Alfonso Signorini chiede ai tre protagonisti della vicenda come la pensano, e Oriana prende la parola per prima per rivelare il suo pensiero su Nikita: “Pensa che io sia gelosa di lei, poverina. Quando l’avevo mandata in nomination per via diretta, l’avevo fatto perché la reputo falsa. Mi sembra una superficiale”. Del rapporto fra i due la Marzoli racconta ciò che le ha spiegato Luca: “L’ha fatto perché mancano pochi giorni, ma non si dimentica delle cose importanti che sono successe in passato. Per lei io sono gelosa di tutti”.

Non manca l’intervento di Nikita, che afferma di essere dispiaciuta perché quando saluta la modella, quest’ultima risponde sempre con un tono poco amichevole, mentre, a detta sua, lei e Luca avrebbero la stessa chiave di felicità, cioè il gioco: “Se poi gli altri la vedono in un modo diverso, non è un problema mio”.

Secondo Onestini, Oriana non sarebbe gelosa della relazione fra i due gieffini. L’uomo aggiunge: “Se avrò la possibilità di giocare con Nikita, la sfrutterò: perché no? Ma finito il programma, non credo che ci rivedremo”. La dinamica si conclude con Oriana che ricorda: “Non sono gelosa: penso dall’inizio del reality che Nikita sia falsa”.

Il Gf Vip o Daniele Dal Moro?

Ma un’altra situazione chiama in causa la prima finalista e il bel dentista. Si tratta di una domanda fatta durante il gioco “Obbligo o Verità”: “Cosa preferisci: vincere il Gf Vip o stare con Daniele?”, un quesito che mette in crisi la Marzoli perché “è ovvio che se una persona arriva in finale poi vuole vincere, e io voglio vincere il gioco e avere Daniele una volta uscita dal reality. Non si può paragonare un sentimento a un gioco”. Per Sonia Bruganelli, una donna innamorata sceglierebbe il suo uomo e se ne fregherebbe del Gf Vip, ma Oriana ammette: “Io non sono innamorata. Mi piace!”