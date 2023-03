Gf Vip, gli Oriele in crisi per Luca: il confronto fra i tre gieffini

Continua la crisi tra gli Oriele, ma questa volta la colpa sarebbe di Luca Onestini e del possibile interesse di Oriana per il tenebroso dentista e modello. D'altronde la prima finalista del Grande Fratello Vip, in passato, si era avvicinata a quest'ultimo perché lo trovava attraente, e la sua intenzione di volerci provare era palese. Eppure ora nel cuore della vippona sembra esserci spazio solo per Daniele Dal Moro, nonostante cerchi parole di conforto in Luca, soprattutto dopo quanto accaduto nei giorni scorsi: ricordiamo infatti che gli Oriele si erano lasciati.

Il rapporto tra Luca e Daniele

I due uomini nella casa sono molti uniti, sono amici, eppure non tutto funziona come dovrebbe. Anche Signorini si è accorto che c'è qualcosa di inespresso tra i due, chiamati da quest'ultimo nella Mystery Room proprio per parlarne in diretta. Sembra che Daniele ricordi spesso, nei suoi discorsi, che tra Luca e Oriana c'era una certa simpatia. Ancora adesso sembra esserci una complicità molto forte tra i due, e questa situazione talvolta lo mette in crisi quando ne parla con la sua ex. D'altro canto, quando Oriana parla a Onestini di Daniele, il dentista non le manda certo a dire.

Volendone capire di più, Signorini ha lanciato un video in diretta in cui Dal Moro parla di Nikita, affermando di non aver mai avuto un rapporto fraintendibile con la donna, mentre tra Luca e Oriana il rapporto pare essere fin troppo intimo. Nel video si sente Onestini dire che Daniele non fa nulla per rendere il loro un bel rapporto, e sostiene che l'uomo cerca sempre di dare la responsabilità di ogni cosa alla modella. "È inutile forzare le cose quando non vanno", ha detto Onestini in confessionale.

Il confronto tra Oriana, Daniele e Luca

Durante il confronto tra Dal Moro e Onestini, il dentista ha dichiarato di essere felice se la relazione tra i due gieffini innamorati va bene, ma che allo stesso tempo, quando si puntano il dito a vicenda non mi piace, e quindi perché forzare le cose?: "Se c'è un incastro bene, altrimenti si lascia stare. Quando Oriana viene da me per un confronto e mi dice che sta male a me dispiace perché siamo molto amici. Le ho sempre detto di fare ciò che la fa stare bene". Lo stesso Luca, accusato di non spezzare mai una lancia in favore dell'amico, ha risposto di aver sempre fatto il possibile per vederli insieme, ma che, essendo passati diversi mesi, è stanco di commentare ogni volta le stesse cose.

Anche Daniele ha detto sulla sua: "Io all'inizio avevo pregiudizi su Luca. Ad oggi abbiamo legato e ho capito che l'interesse di Luca è per Ivana, e non vedo che il sentimento va oltre l'amicizia nei confronti di Oriana. È per questo che con lui ho un buon rapporto. Se passo meno tempo con Luca è solo perché quando io e lei litighiamo passano tutto il tempo insieme. La mano sul fuoco per Oriana però non ce la metto, perché inizialmente provava qualcosa per lui". Chiamata in causa, la modella venezuelana ha rivelato di essere rimasta scioccata dalle sue parole perché "quando sono con Luca parlo solo di Daniele. Io sono gelosa e ho cercato di non esserlo, ma quando ci siamo allontanati mi sono avvicinata a Luca per sentirmi più leggera".

Alla fine il confronto si è rivelato fondamentale: gli Oriele adesso sono più uniti che mai, e tutto sembra essere tornato al suo posto.