Gf Vip, Oriele in crisi: Oriana delusa dalla reazione negativa del gieffino

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip è stata eletta dal pubblico la prima finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini, e ciò ha suscitato in qualcuno una reazione negativa. Dopo tanti alti e bassi gli Oriele sembravano essersi riavvicinati, ma quando Oriana Marzoli è stata ammessa direttamente in finale qualcosa è cambiato. A mostrarlo un video lanciato da Alfonso Signorini in diretta il 9 marzo, nel quale la venezuelana, in confessionale, si è innervosita perché Daniele Dal Moro non l'aveva salutata, né abbracciata dopo la bella notizia.

Il motivo della crisi

Prima di mandare in onda il filmato, Alfonso Signorini ha invitato tutte le donne del reality a seguire la dinamica dal confessionale, perché a modo loro hanno consigliato a Oriana come comportarsi di fronte all'atteggiamento distaccato di Daniele Dal Moro. L'aveva infastidita che la persona più vicina a lei non aveva espresso alcun sentimento di gioia nei suoi confronti. Parlando con le sue compagne di viaggio, è venuto fuori che la modella ha avuto un confronto con Daniele in cui quest'ultimo le diceva di essere semplicemente così. Ciò l'aveva lasciata senza parole perché non l'aveva mai trattata così male, mentre da qualche giorno a stento si parlano. Lei ricorda bene che prima era diverso, prima della sua vittoria"personale, e non vuole stare al suo gioco. "Non sono scema, io ci provo ma non so che altro posso fare adesso", ha detto la Marzoli.

Il confronto

Oriana sostiene che la loro relazione non sia naturale come un tempo, mentre Daniele non è dello stesso avviso, anzi ha ribattuto affermando che la sera prima stava andando tutto bene. Ma ora cosa è cambiato? A questa domanda ha risposto la gieffina quando i due hanno discusso nel giardino: "Se sei così ok, ma a me non sta bene. Ti ho chiesto più volte di passare del tempo con me". Eppure il suo interesse amoroso ha avuto da ridire sul commento finale, ed è evidente che i due viaggiano su lunghezze d'onda differenti, perché per Dal Moro, invece, le dedica fin troppo tempo e, sempre secondo il suo parere, quando la prima finalista non ha ciò che pretende lascia stare e va oltre.