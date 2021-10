Gf Vip, Patrizia Mirigliani vs. Manila Nazzaro tra autoerotismo e corona

Momenti di sano imbarazzo nella casa del Grande Fratello Vip, come confidato da Raffaella Fico agli altri inquilini. L'ex di Mario Balotelli ha rivelato di aver pizzicato in bagno un concorrente intento a masturbarsi. Fico ha evitato di svelarne l'identità, a differenza di Manila Nazzaro che ha spoilerato nome e cognome: Nicola Pisu.

La stoccata social

Un'uscita, quella dell'ex Miss Italia, che ha evidentemente fatto poco piacere a Patrizia Mirigiliani, mamma di Nicola nonché figlia dello storico patron di Miss Italia Enzo Mirigliani. Patrizia ha pubblicato su Instagram un'immagine di una giovane Manila appena eletta Miss, con un'animazione ad hoc che la priva dell'ambita corona. "Mi dispiace dover constatare che anche alle mie miss ogni tanto si sposta la corona", ha commentato Mirigliani, solo pochi giorni fa entrata all'interno della Casa per rivedere l'amato figlio, in passato da lei denunciato per aiutarlo a farlo uscire dal tunnel della droga.

"Quando sono andata in quel commissariato, quel giorno, ho pensato che fosse una cosa che mai avrei pensato di fare: una madre non può arrivare a questo se non per salvare suo figlio", ha detto commossa Patrizia in diretta tv al cospetto del figlio. "Io ti sarò sempre vicina, io voglio combattere per te, perché devi diventare un grande uomo. Nella casa vedo che ti avvicini agli uomini, quelli più grandi, come hai sempre fatto, alla ricerca di una figura paterna che ti è mancata, però come ben sai quelle persone fuori non ti hanno sempre portato sulla retta via. Devi cercare di essere te stesso. Adesso vedo un filo di speranza, sono orgogliosissima del fatto che hai sfidato le tue paure".

Oggi 43enne, Manila vinse Miss Italia nel 1999, conquistando anche il titolo di Miss Cinema. Dal 2005 al 2017 Nazzaro è stata sposata con l'ex calciatore Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli. Attualmente è fidanzata con l'ex calciatore Lorenzo Amoruso, con cui ha partecipato a Temptation Island nel 2020.