Grande Fratello Vip: i promossi e bocciati della prima puntata

Si è appena conclusa la prima puntata del Grande Fratello VIp 2022, il reality show che mette insieme i più variegati personaggi dello spettacolo facendoli convivere nella cosiddetta casa più spiata d'Italia che, quest'anno è 300 metri quadri più grande di quella delle vecchie edizioni. Alla conduzione dello show, Alfonso Signorini per la quarta volta e, accanto a lui, due opinioniste, la veterana Sonia Bruganelli e la grande novità di quest'anno, Orietta Berti che è pronta a regalare commenti memorabili nel suo stile onesto e riconoscibilissimo. Tra tante novità, come il nuovo studio televisivo che ospita le dirette del programma, nuovi vipponi che hanno fatto il loro ingresso nella casa dal portone rosso di Cinecittà, commenti scottanti e tante novità, ecco i promossi e boccati di questa prima puntata del Gf Vip.

I promossi

La spontaneità di Orietta Berti

Una delle grandi e ben riuscite novità di questa edizione del Grande Fratello è senza dubbio Orietta Berti, la cantante romagnola che con la sua spontaneità e simpatia ha da subito conquistato tutti. Sempre giusta, posata e con quel pizzico di ironia che fa la differenza, i suoi commenti hanno sempre regalato un momento di leggerezza e divertimento durante la prima puntata del Gf Vip.

Elenoire Ferruzzi (e le sue unghie)

Una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip è, senza dubbio, Elenoire Ferruzzi, l'icona lgbtq+ che si è subito fatta riconoscere per la sua forte personalità, il suo coraggio di essere diventata de stessa, e per quelle unghie lunghissime che sono già diventate iconiche e protagoniste di meme e di uno dei commenti migliori della serata, pronunciato proprio dalla Berti che ha paragonato le unghie della Ferruzzi ai peperoncini di Vasto. Un tempo un uomo di nome Massimo, oggi una diva vestita di fucsia e con una grande passione per la chirurgia plastica, Elenoire è tra i promossi di questa prima puntata del Gf Vip.

Giulia Salemi e i commenti social letti in diretta

Una delle grandi novità di questa edizione del Gf Vip è la grande attenzione alla lettura dei commenti social in diretta tv. Al timone della conduzione della parte social del Gf Vip c'è Giulia Salemi che, su richiesta di Signorini, rivela cosa sta accadendo sui principali social durante la puntata del Gf. Cosa si dice su twitter? Quali sono i principali meme che stanno già spopolando su Instagram? Lo si svela subito, durante la puntata e, per ora, questa cosa sembra essere abbastanza convincente, così come Giulia ma staremo a vedere nelle prossime puntate.

Alfonso Signorini, eqilibrato

Tra i promossi di questa prima puntata del Gf Vip c'è anche Alfonso Signorini che è risultato molto equilibrato nella sua conduzione senza troppi eccessi.

I bocciati

Antonino Spinalbese e il suo discorso di presentazione

Antonino Spinalbese è entrato nella casa del grande fratello con una presentazione video che ha indispettito tanti telespettatori. Con un discorso introduttivo che lo ha fatto risultate abbastanza egocentrico e a tratti presuntuoso, l'ex parrucchiere e papà di Luna Marì, in questa prima apparizione tv, non ha ottenuto il favore del pubblico che aspettava il suo ingresso al GF Vip per i commenti che avrebbe potuto fare sulla sua ex fidanzata Belen Rodriguez e sulla loro figlia.

Sonia Bruganelli, oscurata da Orietta Berti

Sonia Bruganelli fa il suo nuovo debutto al Gf Vip un po' in sordina. Dopo la scorsa edizione del reality show dove si è fatta subito conoscere al pubblico per i suoi commenti taglienti e il suo bel caratterino, questa volta sembra venire abbastanza oscurata dalla sua collega Orietta Berti che sembra prendersi tutti i riflettori. Ma staremo a vedere cosa accadrà.

Ginevra Lamborghini, poco convincente

Non convince la sorella di Elettra Lamborghini che entra nella casa del Grande Fratello VIp e la prima cosa che fa è dichiarare di non essere stata invitata al matrimonio della sorella con cui non ha un rapporto e con cui spera di recuperarlo. Le sue parole, però, così come la sua presentazione non hanno ottenuto grandi consensi risultando pretestuose e volte solo a far parlare di sé sfruttando il personaggio della sorella molto nota nel mondo della tv.

Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone

Pamela Prati era uno dei nomi più attesi di questa edizione del Grande Fratello Vip e dopo tanto è finalmente arrivato il suo momento di entrare nella casa, accompagnato perfino da un balletto, un po' retrò, davanti alla porta rossa della casa di Cinecittà. Nonostante il personaggio della Prati abbia, per certi versi, un certo fascino, in questo caso il continuo rimando alla vecchia storia di Mike Caltagirone non ha convinto tanto, anzi, è sembrato un modo per attirare il pubblico con una storia che in passato era seguitissima e aveva un senso ma dopo tanti anni, ha forse un po' stancato.