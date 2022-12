Gf Vip, il riassunto della 22esima puntata. Nomination ed eliminati

Siamo entrati nel vivo del nuovo Gf Vip 2022. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Brunagelli come opinioniste e Giulia Salemi dedita a leggere i commenti social in diretta, è giunta alla puntata numero 22 e sono tante le cose accadute durante l'appuntamento live dello show. Tra discussioni, litigi e nomination, ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Gf Vip 7 e che potreste esservi persi.

I momenti salienti della 22esima puntata del Gf Vip 2022

Charlie Gnocchi sotto accusa: Edoardo Tavassi e Daniele sostengono che Charlie sia incoerente e che cambi spesso idea per convenienza. Il radio speaker appare sempre più isolato e detestato all'interno del Loft di Cinecittà, in tanti ormai non tollerano più i suoi atteggiamenti.

Attilio Romita e la lettera dalla compagna Mimma: la donna è rimasta ferita dalla vicinanza del giornalista con Sarah Altobello e gli invia una dura lettera di accuse. Difronte alle parole forti della fidanzata il giornalista appare provato e non riesce a trattenere le lacrime.

Ginevra Lamborghini rientra nella Casa del Gf Vip: L'influencer passerà nelle vesti di ospite una settimana nel Loft di Cinecittà. In tanti sperano che sia l'occasione per un riavvicinamento con Antonino Spinalbese, tuttavia il coiffeur pare aver messo gli occhi su un'altra coinquilina...

La sorpresa a Daniele Del Moro: l'imprenditore veneto riceve la visita della sorella minore Michela, che gli è stata accanto nel periodo più difficile della sua vita.

Due nuovi ingressi: Il Gf Vip è pronto a rimpinguare il suo cast. Nella Casa del Gf Vip arrivano Milena Miconi e Riccardo Fogli. Due ingressi accolti con entusiasmo dai vipponi.

I preferiti

Charli e Attilio sono i due VIP al televoto. E' il radio speaker a deve lasciare definitivamente la Casa di Grande Fratello VIP. Tuttavia l'uomo rientra in studio e recupera il suo bussolotto di salvataggio. "Devi rientrare in casa", recita il bussolotto. Gnocchi deve così rientrare nella casa.

Le nomination

Nomination palesi

Giaele nomina Sarah

Luca nomina Attilio

George nomina Edoardo Tavassi

Edoardo nomina Sarah

Sarah nomina Attilio

Daniele nomina Alberto

Alberto nomina Daniele

Edoardo nomina Attilio

Attilio nomina Edoardo

Micol nomina Sarah

Wilma nomina Attilio

Nomination segrete

Antonino nomina Edoardo

Oriana nomina Attilio

Patrizia nomina Giaele

Luca nomina Attilio

Antonella nomina Micol

Nikita nomina Attilio

Al televoto ci sono Attilio, Sarah, Edoardo, Daniele. Chi vorreste salvare?