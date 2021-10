Gf Vip, top e flop della nona puntata

Una puntata pià tranquilla rispetto a quelle da poco trascorse, le risate con Francesca Cirpiani e Aldo Montano che imita il fidanzato Alessandro, non sono mancate, anzi. Ma oltre ai momenti di svago ci sono stati quelli dedicati alle emozioni, Signorini cerca di fare chiarezza in Lulù sui suoi sentimenti per Manuel, Amedeo Goria incontra Vera Miales e scopre di non essere in dolce attesa. Soleil e Sohie si sono scontrate per Gianmaria, Miriana Trevisan ha ricontrato nel giaridno della Casa Pago, il suo ex marito.

Gf Vip: nessuno è stato eliminato

Questa sera nessuno è stato eliminato e in particolare Miriana è stata la più votata aggiudicandosi così l'immunità.

Gf Vip: i vip nominati, chi è al televoto

Il televoto però non può essere saltato e così rischiano di abbandonare la casaa questo venerdì: Raffaella Fico, Davide Silvestri e Amedeo Goria. Gli immuni di questa sera Alex, Manila, Manuel, Katia, Aldo ed Ainett.

Gf Vip: top e flop della puntata

Top: Aldo Montano e l'imitazione di Alessandro

Un primo posto tra i top super meritato quello di Aldo Montano che ha fatto ridere tutti imitando Alessandro, il fidanzato di Francesca Cipriani.