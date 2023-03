Gf Vip, il recap della 41esima puntata: nomination, eliminato, televoto

La finale del Grande Fratello Vip è alle porte, e anche la puntata del 13 marzo 2023, che ricordiamo essere eliminatoria, non ha mancato di sorprendere il suo pubblico. Tante le svolte inaspettate, le gioie e le lacrime, con Antonella Fiordelisi che ancora non si capacita dell’uscita di scena di Edoardo Donnamaria dallo show ma sembra avere trovato oggi, in diretta, un po' di pace; le sorprese per la stessa influencer e per Oriana, al centro di un'altra dinamica che l'ha vista protagonista al fianco di Luca Onestini e Daniele Dal Moro; e la solitudine di Nikita, insieme a molti altri eventi accaduti nella 41esima puntata del Gf Vip.

I momenti più salienti del Grande Fratello Vip 2022/2023

I Donnalisi: Antonella è distrutta per la squalifica di Edoardo dal Grande Fratello Vip, ma l'ex concorrente le ha fatto una sorpresa per il compleanno: un video in cui le dice di amarla. Così la vippona ha risposto alle sue parole d'amore: "Inizia a vedere una casa a Roma per noi".

Oriana, Daniele e Luca: Daniele pensa che Oriana sia ancora interessata a Luca perché ogni volta che litigano si rivolge a lui, mentre sembra certo della buona fede del suo amico. La prima finalista gli rivela che quando parla con Onestini l'attenzione è puntata su di lui e non su Luca.

Sorprese per Oriana: La modella si è emozionata ascoltando prima una lettera della madre e in seguito leggendone una del padre, con il quale ha un rapporto burrascoso: entrambi in genitori si dicono orgogliosa di lei e del suo percorso di vita.

La solitudine di Nikita: La Pelizon sembra essere più sola che mai, e solo di recente, dopo l'uscita di Edoardo dalla casa di Cinecittà, si è avvicinata a Antonella. C'è chi pensa che la donna si isoli apposta per ottenere consensi dal pubblico.

Gli Oriele si salutano: Oriana e Daniele sono chiamati in super led per scambiarsi un ultimo saluto in vista della prossima eliminazione che potrebbe vedere uscire lo stesso Dal Moro. Signorini ha fatto rivivere alla coppia i momenti migliori del loro rapporto d'amore tramite un video lanciato in diretta. In seguito i due innamorati si sono abbracciati e baciati, suscitando nel pubblico emozioni positive, e Daniele l'ha lasciata tornare nella casa solo dopo averle promesso di aspettarla in studio.

Sorpresa per Antonella: Nel giorno del suo compleanno la Fiordelisi ha ricevuto un regalo da suo padre, la sua visita al Gf Vip. Arrivata la mezzanotte, lei, il padre Stefano e l'amico Marco, insieme a tutti gli altri gieffini, hanno festeggiato in giardino.

Micol e Tavassi: I due si dicono innamorati persi, anche se Micol ha paura che fuori dal Grande Fratello tutto potrebbe cambiare.

Eliminato: Andrea Maestrelli è uscito dalla casa del Gf Vip con l'11% dei voti, ma è rientrato poco dopo grazie all'ultimo biglietto di ritorno.

Le nomination

Palese

Nikita nomina Giaele

Milena nomina Onestini

Antonella nomina Micol

Oriana nomina Nikita

Segreta

Onestini nomina Nikita

Tavassi nomina Nikita

Giaele nomina Daniele

Micol nomina Antonella

Daniele nomina Milena

Alberto nomina Giaele

Sono al televoto - questa volta il più votato sarà il secondo finalista del Grande Fratello Vip - Nikita, Giaele, Antonella, Daniele, Micol, Milena e Onestini.