Gf Vip, il riassunto dell'ottava puntata. Litigi, nomination e il primo eliminato

Siamo entrati nel vivo del nuovo Gf Vip 2022. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Brunagelli come opinioniste e Giulia Salemi dedita a leggere i commenti social in diretta, è giunta alla puntata numero otto in diretta su Canale 5 e sono tante le cose accadute durante questo settimo appuntamento live dello show. Tra nuovi ingressi a inedite confidenze fino a passare a qualche primo litigio tra "vipponi" ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Gf Vip 7 e che potreste esservi persi.

I momenti salienti dell'ottava puntata del Gf Vip 2022

Pamela Prati, chi le crede e chi no all'interno della casa

L'ottava puntata del Gf Vip inizia con l'argomento più scottante del momento: Pamela Prati e Mark Caltagirone. Alla soubrette vengono mostrate le reazioni dei suoi compagni di avventura e tra tutti Charlie Gnocchi e Wilma Goich ammettono di non crederle e qui si accende un siparietto tra i tre personaggi.

Luca Salatino racconta i traumi del suo passato e incontra la mamma

Luca Salatino è stato uno dei protagonisti di questa ottava puntata del Gf Vip. L'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato di essere stato bullizzato da bambino e di aver sofferto di depressione dopo la malattia di sua mamma scoppiando in lacrime. Poi, mamma Rita, è entrata nella casa per incontrarlo.

Charlie Gnocchi e i suoi "nemici" nella casa

I riflettori si spostano su Charlie Gnocchi che nella casa sembra avere più amici di quanto pensasse, primo tra tutti Antonino Spinalbese che ha avuto un fortissimo litigio con Charlie.

Alfonso Signorini ha telefonato in diretta a Mehmet, il fidanzato turco di Gegia ma lui non ha risposto. Continua il mistero su questa presunta storia d'amore che desta sempre più sospetti.

Cristina Quaranta racconta la sua nuova vita da cameriera dopo la tv

Cristina Quaranta ha raccontato la sua nuova vita "normale" come cameriera dopo un passato da star della tv. La Quaranta si è commossa ricordando il suo ex fidanzato e il loro grande amore finito dopo che lui da un giorno all'altro ha deciso di abbandonarla.

Gegia viene eliminata dal Gf Vip

Il confronto tra Carolina Marconi, Cristina Quaranta, Patrizia Rossetti e Wilma Goich

Le quattro vippone sono state protagoniste di un confronto dopo le parole della Marconi che aveva accusato le altre donne di essere "marce nel cuore".

Elenoire Ferruzzi ricorda ad Attilio Romita del loro primo incontro tanti anni fa

Gegia entra in studio e prova a ri-telefonare a Mehmet che la blocca

Gli immuni votati dai concorrenti

Wilma Goich, Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi, Carolina Marconi, Deniele Dal Moro.

Gli immuni votati dalle opinioniste

Orietta Berti: Alberto De Pisis

Sonia Bruganelli: Charlie Gnocchi

Chi ha nominato chi

Nomination palesi

Edoardo Donnamaria nomina Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese nomina Nikita Pelizon

Nikita Pelizon nomina Antonino Spinalbese

Amaurys Perez nomina Antonino Spinalbese

George Ciupilan nomina Antonella Fiordelisi

Pamela Prati nomina Attilio Romita

Antonella Fiordelisi nomina George Ciupilan

Luca Salatino nomina Giaele De Donà

Cristina Quaranta nomina Giaele De Donà

Attilio Romita nomina Pamela Prati

Giaele De Donà nomina Luca Salatino

Nomination nel segreto del confessionale

Wilma Goich nomina Giaele De Donà

Carolina Marconi nomina Attilio Romita

Charlie Gnocchi nomina Amaurys Perez

Alberto De Pisis nomina Nikita Pelizon

Patrizia Rossetti nomina Cristina Quaranta

Daniele Dal Moro nomina Pamela Prati

Elenoire Ferruzzi nomina Nikita Pelizon

Chi è in nomination

Antonino, Giaele e Nikita sono in nomination.