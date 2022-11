Gf Vip, il riassunto della 17esima puntata. Nomination ed eliminati

Siamo entrati nel vivo del nuovo Gf Vip 2022. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Brunagelli come opinioniste e Giulia Salemi dedita a leggere i commenti social in diretta, è giunta alla puntata numero 17 e sono tante le cose accadute durante l'appuntamento live dello show. Tra discussioni, litigi e nomination, ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Gf Vip 7 e che potreste esservi persi.

I momenti salienti della sedicesima puntata del Gf Vip 2022

L'incubo Covid-19: Quattro vipponi hanno contratto l'infezione. Si tratta di Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita, oltre che Pamela Prati, eliminata nella scorsa puntata. I concorrenti sono posti in isolamento, ecco come stanno oggi. Inoltre è stato possibile sapere come il virus è entrato nella Casa di Cinecittà.

Quattro vipponi hanno contratto l'infezione. Si tratta di Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita, oltre che Pamela Prati, eliminata nella scorsa puntata. I concorrenti sono posti in isolamento, ecco come stanno oggi. Inoltre è stato possibile sapere come il virus è entrato nella Casa di Cinecittà. L'accesissimo faccia a faccia tra Antonella Fiordelisi e Guendalina Tavassi: l'ex gieffina è entrata nella Casa per fare una sorpresa al fratello Edoardo, ma non perde occasione per mandarle a dire alla schermitrice salernitana, con cui sono volate scintille.

l'ex gieffina è entrata nella Casa per fare una sorpresa al fratello Edoardo, ma non perde occasione per mandarle a dire alla schermitrice salernitana, con cui sono volate scintille. Il bacio tra Oriana e Antonino: Daniele Dal Moro e Giaele De Donà vengono informati delle dolci effusioni avvenute tra i coinquilini, ecco la loro reazione.

Daniele Dal Moro e Giaele De Donà vengono informati delle dolci effusioni avvenute tra i coinquilini, ecco la loro reazione. Una sorpresa per Edoardo Donnamaria: Il volto di Forum ha ricevuto la visita del collega ed amico Paolo Ciavarro che gli fa una sorpresa, ma lo mette anche in guardia sul rapporto con Antonella e Micol.

Il volto di Forum ha ricevuto la visita del collega ed amico Paolo Ciavarro che gli fa una sorpresa, ma lo mette anche in guardia sul rapporto con Antonella e Micol. Il rapporto speciale tra Daniele e Wilma: I due coinquilini nonostante la notevole differenza d'età hanno stretto un rapporto speciale.

L'eliminato

Nessun eliminato questa sera. Il televoto che vedeva coinvolti Charlie Gnocchi, George Ciupilan, Patrizia Rossetti, Wilma Goich è stato annullato causa Covid.

Il preferito

Tre Vip i preferiti della Casa sono Luca Salatino, Edoardo Tavassi e Sara Altobello. A cui si aggiungono i quattro isolati Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, Luca Onestitini. Questa settimana il pubblico da Casa dovrà scegliere il preferito.