Gf Vip, top e flop della decima puntata

Una puntata intensa tra rivelazioni e incontri commoventi. Amedeo Goria ha affrontato nuovamente Vera, ha scoperto che la figlia si sposerà e che anche Miales vorrebbe pronunciare il fatidico "sì" visto che ha anche ottenuto la cittadinanza italiana. Manuel ha incontrato Rosolino e Magnini, con i due nuotatori ha girato il film "Ultima gara", un momento molto bello che ha reso il concorrente felice.

Gf Vip, un nuovo eliminato: Amedeo Goria

Al televoto Raffaella Fico, Davide Silvestri e Amedeo Goria. Il pubblico ha deciso di eliminare Amedeo Goria e forse per il giornalista era anche il momento di lasciare la casa visti i numerosi colpi di scena che riguarano la sua vita.

Gf Vip: i vip nominati, chi è al televoto

I nominati di questa decima edizione sono Miriana Trevisan, Raffaella Fico, Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

Gf Vip: top e flop della puntata

Top: Giucas che scambia il fosforo per la forfora

L'impnotizzatore ha una rischiesta per Alfonso una "scatola di forfora". Signorini non capiva e ha chiesto a Giucas di ripetere: "Sì, una scatola di forfora perché mi dimentico le cose". Dopo questa frase era evidente che Casella volesse il fosforo, ma sono stata i compagni a far comprendere l'errore all'amico che ha poi incolpato Francesca Cipriani e tutto lo studio è scoppiato a ridere: "Una scatola di forfora, ah no no volevo dire fosforo, fosforo!".