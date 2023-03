Gf Vip, il recap della 42esima puntata: nomination, secondo finalista, televoto

La 42esima puntata del Grande Fratello Vip, tenutasi il 16 marzo e condotta da Alfonso Signorini, ha portato nuove rivelazioni, momenti toccanti e gioie infinite tra i Vippone del Loft di Cinecittà e nelle case degli italiani. Nessuna squalifica, ma una nuova finalista che si aggiunge a Oriana Marzoli: Micol Incorvaia. La delusione di Antonella Fiordelisi, che era a un passo da un traguardo importante, ha occupato parte dell show, insieme alla cena intima fra gli Oriele e alla sorpresa per Andrea Maestrelli da parte dello zio Matteo. Insomma, grandi emozioni in quattro ore di diretta, dove si è parlato anche di rivalità fra donne e della madre di Giaele, ma ora ricordiamo insieme i momenti più salienti di questo imperdibile appuntamento con il Grande Fratello Vip.

I momenti principali della 42esima puntata del Grande Fratello Vip 2022/2023

La rivalità fra le donne: Antonella, Micol, Milena, Nikita, Oriana e Giaele sono chiamate in causa da Signorini perché durante i loro momenti al Confessionale hanno parlato male delle loro coinquiline. Per citarne un paio, Antonella ha detto che Micol non avrebbe ottenuto tanto successo senza Tavassi, mentre Oriana e Giaele pensano che Nikita stia cercando di cavalcare l'onda con questa storia di Luca Onestini e dell'isolamento da parte degli altri gieffini.

Antonella, Nikita e Micol in studio: Signorini ha chiesto alle tre probabili finaliste chi non arriverà in finale secondo il loro parere. Antonella ha risposto che la sua speranza è quella di vedere o sé stessa o Nikita in finale, mentre la Pelizon pensa a Micol come seconda concorrente dell'ultima puntata del Gf Vip. Infine, Micol ha tifato per Antonella.

Micol Incorvaia seconda finalista: Alla fine ha avuto ragione Nikita. Una volta scoperto il verdetto, Micol ha esultato con tanto di saltelli e urla di felicità. Come darle torto?! Tavassi e Oriana ne sono rimasti positivamente sorpresi, mentre Antonella non ha mostrato il minimo apprezzamento verso la "vittoria" personale della gieffina.

Gli Oriele: La cena intima dei due amanti non è finita molto bene in quanto Daniele ha dovuto cucinare e lavare i piatti, mentre Oriana si è lamentata perché, oltre a essersi annoiata, si è ritrovata a mangiare da sola più di una volta nell'arco della serata.

Novità: Da settimana prossima il programma andrà in onda solo il lunedì, e nella puntata del 20 marzo verrà decretato il terzo finalista e ci sarà un eliminato.

Sorpresa per Andrea Maestrelli: Il calciatore ha ricevuto la visita di suo zio Matteo, l'unico che gli è sempre stato accanto dopo la morte del padre, avvenuta quando Maestrelli aveva solo 13 anni.

Le nomination

Nomination palesi:

Tavassi nomina Nikita

Nikita nomina Giaele

Alberto nomina Andrea

Giaele nomina Nikita

Nomination segrete:

Daniele nomina Milena

Onestini nomina Milena

Milena nomina Giaele

Antonella nomina Tavassi

Andrea nomina Alberto

Oriana nomina Nikita

Micol nomina Nikita

Sono al televoto Antonella, Nikita, Giaele e Milena. La meno votata lascerà il Grande Fratello Vip.