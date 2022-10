Gf Vip, il riassunto della nona puntata. Litigi, nomination e il preferito del pubblico

Siamo entrati nel vivo del nuovo Gf Vip 2022. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Brunagelli come opinioniste e Giulia Salemi dedita a leggere i commenti social in diretta, è giunta alla puntata numero nove in diretta su Canale 5 e sono tante le cose accadute durante questo nono appuntamento live dello show. Tra discussioni, litigi e nomination, ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Gf Vip 7 e che potreste esservi persi.

I momenti salienti della nona puntata del Gf Vip 2022

Pamela Prati e il caso Caltagirone, la Prati risponde a Eliana Michelazzo

Pamela Prati è protagonista della prima parte della nona puntata del Gf Vip. Alla showgirl, infatti, è stata fatto ascoltare l'intervista della sua ex manager Eliana Michelazzo e ha risposto a tono alle sue accuse. Pamela ha poi rivelato di essere stata pagata per le ospitate in tv sul caso Caltagirone ed è stato annunciato che Pamela Prati non sarà indagata nel caso Caltagirone.

Mehmet manda un messaggio a Gegia

"Mehmet esiste", sono queste le parole di Alfonso Signorini che mostra al pubblico un video messaggiio del diretto interessato rivolto alla sua Gegia dove le manda un saluto e un bacio.

Faccia a faccia tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria

Arriva il faccia a faccia tra due "nemici" all'interno della casa, Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria. Il primo accusa il volto di Forum di essere senza pal*e mentre il secondo mette in dubbio la bontà d'animo di Spinalbese.

Il bacio tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Verità o strategia? Una cosa è certa, quasi nessuno crede a questo rapporto e accusa la Fiordelisi di vivere di strategie.

Carolina Marconi parla del tumore e incontra suo marito Alessandro

Carolina Marconi ha raccontato la battaglia contro il suo tumore e ha incontrato suo marito in giardino che l'ha incoraggiata e spronata a sorridere di più.

Nikita Pelizon ammette di aver pensato spesso al suicidio

Il preferito del pbblico tra Antonino, Nikita e Giaele è Nikita (che è immune e nomina Antonino che finisce in nomination)

Gli immuni votati dai concorrenti

Per gli uomini: Luca Salatino, Daniele Dal Moro,

Per le donne: Wilma Goich ed Elenoire Ferruzzi

Gli immuni votati dalle opinioniste

Orietta Berti: Charlie Gnocchi

Sonia Bruganelli: Edoardo Donnamaria

Chi ha nominato chi

Nomination palesi

Antonino Spinalbese nomina Amaurys Perez

Amaurys Perez nomina Alberto De Pisis

Patrizia Rossetti nomina Attilio Romita

Cristina Quaranta nomina Giaele De Donà

Giaele De Donà nomina Cristina Quaranta

George Ciupilan nomina Antonella Fiordelisi

Carolina Marchesi nomina Giaele De Donà

Attilio Romita nomina Giaele De Donà

Pamela Prati nomina Alberto De Pisis

Alberto De Pisis nomina Giaele De Donà

Antonella Fiordelisi nomina George Ciupilan

Nomination nel segreto del confessionale

Luca Salatino nomina Cristina Quaranta

Elenoire Ferruzzi nomina Attilio Romita

Charlie Gnocchi nomina George Ciupilan

Wilma Goich nomina Giaele De Donà

Daniele Dal Moro nomina Giaele De Donà

Edoardo Donnamaria nomina Patrizia Rossetti

Nikita Pelizon nomina Cristina Quaranta

Chi è in nomination

Antonino Spinalbese, Giaele, Alberto, Attilio, Cristina e George.