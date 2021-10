Gf Vip, top e flop dell'undicesima puntata

Una puntata carica di tematiche: dalla sorpresa ad Aldo Montano, il racconto di Lulù Selassiè, gli auguri al figlio di Ainett Stephens, la lite tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo e come non citare il cappotto termico della casa di Giucas Casella. Un momento molto dolce e toccante è stato l'incontro con la soprano e il suo cucciolo Ciuffy, i due si sono scambiati tante coccole, la scena ha commosso molto Soleil Sorge che si è messa a piangere.

Gf Vip, nessun nuovo eliminato

Miriana Trevisan, Raffaella Fico, Soleil Sorge e Sophie Codegoni erano al televoto. Il pubblico ha votato la sua preferita; Soleil Sorge. La concorrente ha avuto pieni poteri sulle altre nominate e infine ha deciso di salvare tutte tranne Raffaella FIco che è finita alle nomination. Dopo il preferito del pubblico, vengono svelti anche anche i VIP più amati della Casa che sono Sophie e Katia, le due saranno immuni dalle Nomination.

Gf Vip: i vip nominati, chi è al televoto

Per maggioranza di numero, anche questa settimana, il Grande Fratello ha deciso di rendere nominabili solo le donne e Alfonso inizia con le Nomination palesi richiamando in Superled tutte le donne. Le nominate di questa undicesima edizione sono Carmen, Miriana e Raffaella..

Gf Vip: top e flop della puntata

Top e Flop: Katia Ricciarelli e Carmen Russo

Carmen Russo è stata accusata di essere una pettegola da Katia Ricciarelli che ha anche deciso di nominarla. Il tutto è successo durante le nomination quando la soprano ha dovuto motivare la sua votazione. Si merita il top perché è sembrata vera e non costruita, flop perché non è necessario arrivare in puntata per sfogarsi, basterebbe parlare delle problematiche prima...

C'è maretta sulle nomination al femminile... mentre Sonia ed Adriana nutrono più di qualche sospetto, anche nel gruppo la tensione è alle stelle. #GFVIP pic.twitter.com/ERwhvCr9iB October 18, 2021