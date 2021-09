Gf Vip, top e flop della seconda puntata

La seconda puntata del Gf Vip è finita all'1:40, più o meno lo stesso orario della prima (andata in onda lunedì), sono entrati nuovi concorrenti e alcuni hanno già iniziato a raccontare le loro storie, si sono creati i primi battibecchi, ma per il momento si vogliono tutti bene.

Gf Vip: nominati e immuni

Neanche le nomination hanno scalfito l'aria di festa che si era creata in questa puntata. Sette gli immuni: Alex Belli, Katia Ricciarelli, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Manila Nazzaro per scelta degli stessi concorrenti, le Princesses per volere di Adriana Volpe e Soleil Sorge per scelta di Sonia Bruganelli.

I due nominati sono Francesca Cipriani e Tommaso Eletti, i due però non saranno eliminati lunedì, ma chi dei due perderà al televoto rischierà di uscire il prossimo venerdì.

Il meglio e il peggio della seconda puntata

Top: Manuel Bortuzzo incontra il padre

Una sorpesa per Manuel: Signorini ha fatto entrare nella casa del Gf suo padre. I due si sono stretti in un bellissimo abbraccio dopo che il padre, in un bellissimo discorso, aveva dichiarato tutto il suo amore e la stima verso il figlio: "Lui mi insegna ogni giorno ad essere più forte, non è mai stato un peso per me, siamo due uomini sulla stessa barca".

Top: Giucas Casella

L'entrata nella Casa di Giucas Casella è stata la più bella, almeno fin ora, di questo GfVip 6. Tra urla, mosse da ipnotizzatore e un abbraccio con caduta sul divano con Francesca Cipriani, Giucas Casella ha portato un pizzico di follia tra i compagni d'avventura.

Giucas Casella

Flop: Alfonso Signorini e il politically correct

Alfonso Signorini ribalta la sua idea di Gf in una sola estate e decide di non essere più restrittivo in merito a quanto detto di non carino all'interno della Casa. Questo non significa che verranno accettate bestemmie o offese, solo che se a qualcuno scapperà una parola di troppo, ma non era fatto con cattiveria, allora non sarà punito. Un cambio di passo repentino visto che nella passata, e lunghissima, edizione le squalifiche erano quasi all'ordine del giorno (Bettarini, Denis Dosio etc...).

Alfonso ha delle raccomandazioni da fare agli abitanti della Casa. Ma, al contempo, ha qualcosa da dire a riguardo su eventuali "scivoloni" che potrebbero capitare.



Senso di responsabilità e di educazione, in un programma che non nasconde nulla nel bene e nel male. #GFVIP pic.twitter.com/tlcKVJNyum — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 17, 2021

Top: Jo Squillo entra nella casa Coloratissima, esuberante e con una bella carica. Jo Squillo è entrata nella Casa indossando una tutina nera con le margheritone e con sulle spalle la bandiera arcobaleno.