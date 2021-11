Gf Vip, top e flop della ventesima puntata

Una puntata intensa, ma tranquilla; sono state affrontate i temi caldi che ormai da oltre un mese tengono banco durante le dirette: Soleil e Alex, Soleil e Sophie, Soleil e Gianmaria (sì, gran parte della puntata è stata dedicata a Soleil), Nicola e Miriana e Sophie e Gianmaria.

Ci sono stati degli scontri, come quello tra Sorge e Antinolfi, l'incontro tra Alex e Adriana Volpe e un momento di grande dolcezza: Miriana ha ricevuto la sorpresa della madre che l'ha rassicurata sul suo percorso.

Gf Vip, Miriana Eliminata ma non troppo

Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi erano al televoto insieme, il pubblico ha scelto di eliminare Miriana Trevisan. La concorrente arrivata in studio ha aperto il bussolotto, che tutti i concorrenti hanno, e al suo interno ha trovato il biglietto di ritorno. Miriana è quindi tornata in casa ed è di nuovo in gioco.

Gf Vip: i vip nominati, chi è al televoto e gli immuni

Gli immuni di questa settimana, secondo i concorrenti, sono Manuel, Katia, Giucas e Aldo, le opinioniste hanno nominato Sophie.

Gf Vip: top e flop della puntata

Flop: Adriana Volpe detective sotto copertura

Adriana Volpe ha cercato di smascherare Alex Belli, anche se non c'era nulla da portare a galla. L'opinionista ha avuto l'occaisone di incontrare Alex Belli all'interno dello studio del Gf Vip e ha intavolato una discussione che non ha portato a nulla. Belli ha continuato a ripetere di non essere divorziato, cosa che già sapevamo, e che la promessa che si è scambiato con Delia per lui è un matrimonio. Adriana Volpe ha invece visto in questa ammissione una vittoria, ma, come Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli ha sottolineato, in realtà non lo era...