Gf Vip, il recap della 38esima puntata: nomination, eliminato, televoto

Siamo giunti alla 38esima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini che ancora una volta è stato teatro di liti, sorprese ed emozioni contrastanti: dal triangolo amoroso tra Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Nicole Murgia, eliminata definitivamente nel corso della scorsa puntata dal loft di Cinecittà, allo scontro tra l'ex tronista Davide Donadei ed Edoardo Tavassi dovuto a un tweet-frecciatina di Chiara Rabbi e al successivo commento del doppiatore. Oggi ne abbiamo viste di tutti i colori, con il conduttore che non ha mancato di punzecchiare ripetutamente i concorrenti e di porre loro domande "scomode" che potessero regalarci qualche dettaglio in più sulle diverse situazioni. Ora non resta che ricordare insieme i momenti principali del Gf Vip di questo 2 marzo, che ha visto al fianco di Signorini le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, con Giulia Salemi sempre in postazione social.

I momenti salienti della 38esima puntata del Gf Vip 2022/2023

Il confronto tra i Donnalisi e la Murgia: Sono volate parole pesanti durante il confronto in studio tra i personaggi coinvolti. La Murgia, con eleganza, si è difesa dai commenti negativi di Antonella. Quest'ultima sembra non volerne più sapere di Edoardo, e ha lasciato lo studio dopo avergli detto di non fidarsi più di lui. Pare, inoltre, che tra l'influencer e Davide Donadei ci sia una certa complicità.

L'ultimo saluto tra Luca Onestini e Ivana: è stato commovente vedere Luca e Ivana, la sua ex, lasciarsi con un bacio romantico in diretta. Il modello ha rivelato: “ho ritrovato per me una persona fondamentale, e questo mi basta”.

Il confronto tra Tavassi e Donadei: Una lite furiosa ha diviso i due protagonisti della vicenda. Tavassi pensa che Davide sia un ipocrita perché, stando al tweet di Chiara Rabbi, potrebbe essere egli stesso un traditore, mentre Donadei crede che Edoardo sia privo di sensibilità e che nelle sue parole ci fosse cattiveria.

Sarah Altobello eliminata: La concorrente pugliese è stata eliminata, ma ad attenderla fuori ha trovato un anello di brillanti. Accetterà la proposta di matrimonio di Tony Toscano?

L'incontro tra Donnamaria e suo padre: Il padre ha messo la pulce nell'orecchio a tutti: "Secondo me tu copri qualcuno o qualcosa. Non lo so, non lo voglio sapere", ha affermato riferendosi al Van gate. Il suo discorso era impostato su quanto sia facile riportare una realtà errata quando un evento viene ripreso da più persone. "Adesso le regole non le seguo più, tanto le cose vere si vedono fuori da qua. Se avessi ascoltato la gente, avrei lasciato Antonella tanto tempo fa”, ha concluso Edoardo.

Ospiti speciali: i tre ex lasciano la casa del Grande Fratello Vip.

Le nomination

Segreta

Antonella nomina Tavassi

Luca nomina Nikita

Giale nomina Antonella

Milena nomina Davide

Alberto nomina Davide

Daniele nomina Antonella

Davide nomina Tavassi

Palese

Nikita nomina Micol

Andrea nomina Oriana

Micol nomina Antonella

Edoardo nomina Davide

Oriana nomina Andrea

Tavassi nomina Davide

L'eliminato

Sarah Altobello è stata eliminata dal reality show.

Sono al televoto Davide, Antonella, Tavassi, Andrea, Micol, Nikita e Oriana.