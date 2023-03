Gf Vip, il recap della 43esima puntata: nomination, terza finalista, eliminato, televoto

La 43esima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 20 marzo su Canale 5, ha riservato grandi momenti al suo pubblico, spaziando dalla disputa fra Antonella e Oriana alla scoperta della terza finaslista del reality show condotto da Alfonso Signorini. Molti gli eventi salienti che hanno riempito questa serata, costellata di gioie, dolori e rimproveri, come l'eliminazione di Antonella e la squalifica di Daniele Dal Moro, uscito dalla casa per aver fatto male a Oriana. Senza perderci in altre chiacchiere, vediamo insieme cosa è accaduto nelle quattro ore di diretta a tutti i gieffini ancora coinvolti nella gara.

I momenti più salienti della 43esima puntata del Grade Fratello Vip 2022/2023

La lettera sui social: Signorini introduce la serata con un discorso ai gieffini: "Se non vi sentite a vostro agio, la porta è aperta". Queste le sue parole per rasserenare gli animi dei concorrenti, ricordandogli che il Gf Vip è un gioco e non un carcere. Il tutto è partito da una lettera della madre di Antonella postata sui social: "Evidentemente se una persona esce di sua spontanea volontà deve pagare una penale". Non è così: lo ha detto Signorini e lo ha chiarito anche la stessa Fiordelisi allo scopo di tranquillizare la madre.

Squalifica Daniele: Il conduttore ripercorre quanto accaduto lo scorso giovedì notte, insinuando in parte che la colpa sia anche di Oriana. D'altronde, lei, parlandone con gli altri coinquilini, aveva detto che Dal Moro le aveva fatto male, e Signorini le ha ricordato che le parole hanno un peso.

Luca e Nikita in Mystery Room: Sembra che i due abbiano riallacciato i rapporti, e Onestini ha commentato: “Questo clima più disteso fa bene a tutti”.

Antonella eliminata: Tutti pensavano che sarebbe arrivata in finale, ma qualcuno pare averci messo lo zampino. Secondo quanto emerso in puntata, nella lettera della madre di Antonella c'era anche un appello per i fan. La donna, preccupata per la salute della figlia, gli chiedeva di farla uscire dalla Casa. La Fiordelisi, dopo aver scoperto tutto, aveva affermato di capire il suo gesto, anche se il suo disappunto era evidente.

Giaele è la terza finalista: Sofia Giaele De Donà vince al televoto con una percentuale del 48%. La giovane urla e abbracia tutti, e poi lei e le altre finaliste si uniscono in un momento tutto loro e l'euforia prende il sopravvento.

Sorpresa per Giaele: La gieffina rivede la madre, sulla sedia a rotelle, dopo tanto tempo, e quest'ultima le rivela una bellissima notizia: sta provando a camminare, con l'aiuto di due persone a sostenerla. Il Grande Fratello l'ha aiutata a rialzarsi, e di questo sono certi anche il padre (il nonno di Giaele presente nel cortiletto) e tutta la sua famiglia al di fuori della Casa.

Novità: Anche la prossima settimana ci sarà un'eliminazione e un quarto finalista.

Nomination

Tavassi nomina Nikita

Onestini nomina Milena

Nikita nomina Andrea

Andrea nomina Alberto

Milena nomina Onestini

Alberto nomina Andrea

Micol, Oriana e Giaele nominano insieme Tavassi

Ad eccezione delle tre finaliste, sono al televoto tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip: Nikita, Milena, Andrea, Alberto, Luca e Tavassi.