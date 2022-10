Gf Vip, il riassunto della decima puntata. Litigi, nomination e il secondo eliminato

Siamo entrati nel vivo del nuovo Gf Vip 2022. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Brunagelli come opinioniste e Giulia Salemi dedita a leggere i commenti social in diretta, è giunta alla puntata numero dieci in diretta su Canale 5 e sono tante le cose accadute durante questo decimo appuntamento live dello show. Tra discussioni, litigi e nomination, ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Gf Vip 7 e che potreste esservi persi.

I momenti salienti della decima puntata del Gf Vip 2022

Questa puntata del Gf Vip inizia con il grande ritorno di Marco Bellavia nello studio dopo 20 giorni dal suo abbandono per atti di bullismo subiti nella casa. Marco si apre con Alfonso Signorini e racconta tutta la sua verità su quanto accaduto.

Ginevra Lamborghini faccia a faccia con Marco Bellavia

Ginevra Lamborghini entra in studio per un confronto faccia a faccia con Marco Bellavia dopo le sue parole che promuovevano il bullismo. La giovane ereditiera, infatti, è stata qualificata dal gioco proprio per aver detto a Marco che meritava di essere bullizzato. Questa sera ci ha tenuto a scusarsi con il diretto interessato e ammettere le sue colpe.

Gegia e Giovanni Ciacci chiedono scusa a Marco Bellavia

Sia Giovanni Ciacci che Gegia hanno tentato di scusarsi con Bellavia dopo quanto accaduto. Se il primo ci è riuscito abbastanza la seconda ha riacceso il dibattito accusando ancora Bellavia di averci provato con lei e averla "toccata". Tutto, però, è finito in un abbraccio.

Pamela Prati rivede Marco Bellavia

Pamela Prati entra nello studio del Gf Vip per incontrare di persona Marco Bellavia e ha ammesso di sentire la sua mancanza e di volerlo rivedere una volta fuori dalla casa per continuare il loro flirt.

Cristina Quaranta cerca di chiarire con Nikita Pelizon

Le due vippone hanno un confronto dopo la sfuriata di Cristina Quaranta della scorsa settimana nei confronti della modella triestina. Poi Alfonso Signorini ha chiesto alla Quaranta di chiedere scusa al pubblico per aver usato con accezione negativa la parola "mongoloide".

Patrizia Rossetti vs Attilio Romita

I due si mettono l'uno davanti all'altra per chiarirsi dopo i litigi di questa settimana e la nomination di Patrizia a cui Attilio non è proprio andata giù.

Marco Bellavia torna all'interno della casa del Gf Vip per confrontarsi con i vipponi all'interno della casa

Marco Bellavia si toglie un sassolino dalla scarpa tornando nella casa del Gf Vip e affrontando i suoi ex compagni di gioco. Il presentatore ha guardato negli occhi le persone che lo hanno trattato male.

Antonella Fiordelisi affronta Ginevra Lamborghini

Antonella Fiordelisi e Ginevra Lamborghini si affrontano in un faccia a faccia dove le due hanno continuato a battibeccare e accusarsi a vicenda.

Cristina Quaranta è stata eliminata dal Gf VIp

Giaele De Donà ammette di essere attratta da Antonino Spinalbese

Gli immuni votati dai concorrenti

George Ciupilan, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese

Gli immuni votati dalle opinioniste

Orietta Berti: Patrizia Rossetti

Sonia Bruganelli: Alberto De Pisis

Chi ha nominato chi

Nomination palesi

Edoardo Donnamaria nomina Amaurys Perez

Carolina Marconi nomina Giaele De Donà

Attilio Romita nomina Luca Salatino

Nikita Pelizon nomina Giaele De Donà

Elenoire Ferruzzi nomina Attilio Romita

Amaurys Perez nomina Edoardo Donnamaria

Pamela Prati nomina Giaele De Donà

Luca Salatino nomina Attilio Romita

Antonella Fiordelisi nomina Giaele De Donà

Giaele De Donà nomina Carolina Marconi

Nomination nel segreto del confessionale

Patrizia Rossetti nomina Carolina Marconi

Charlie Gnocchi nomina Giaele De Donà

George CIupilan nomina Antonella Fiordelisi

Wilma Goich nomina Giaele De Donà

Antonino Spinalbese nomina Edoardo Donnamaria

Alberto De Pisis nomina Amaurys Perez

Daniele Dal Moro nomina Giaele De Donà

Chi è in nomination

Giaele De Donà, Attilio Romita, Amaurys Perez, Carolina Marconi ed Edoardo Donnamaria