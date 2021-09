Gf Vip, top e flop della terza puntata

Una puntata particolare in cui sono stati raccontati alcuni aspetti del passato di molti concorrenti: la sofferenza delle Principesse, l'amore di Carmen Russo e l'amore di Raffaella Fico per Balotteli

La terza puntata del Gf Vip ha portato con sè la prima paura da eliminazioni, poi finita nel vuoto in quanto le nomination della scorsa puntata non portavano all'eliminazione. Tra Francesca Cipriani e Tommaso Eletti, sarebbe stato il secondo a dover abbandonare la casa, ma invece è andato direttamente al televoto per la prima vera eliminazione di venerdì prossimo.

Anche stasera ci sono stati degli immuni, quattro, i primi due nomi sono stati scelti dal secondo gruppo di vipponi entrato: Miriana Trevisan e Giucas Casella. Gli altri due sono stati scelti da Sonia Bruganelli che ha dato l'immunità a Jo Squillo e da Adriana Volpe che ha scelto di rendere immune Sophie Codegoni.

Al televoto insieme a Eletti c'è finito Davide Silvestri, quest'ultimo è stato votato tra Andrea, Nicola e Samy, gli unici altri concorrenti nominabili. Venerdì prossimo scopriremo il primo vippone che dovrà abbandonare la Casa.

In questa puntata sono stati raccontati alcuni aspetti del passato di molti concorrenti: la sofferenza delle Principesse, l'amore di Carmen Russo e l'amore di Raffaella Fico per Balotteli e poi per la figlia Pia che l'ha portata a lottare fino a quando la piccola non è stata riconosciuta. E poi ancora Aldo Montano ha incontrato la sorella e ha parlato dei suoi successi e di quelli di suo padre e del nonno.

I milgiori e i peggiori momenti dela terza puntata

Top: l'amore di Carmen Russo e di Enzo Paolo Turchi

Un amore bellissimo che Carmen Russo non si stanca mai di esaltare. Il rapporto tra lei e Enzo Paolo è longevo e sincero. Hanno condiviso tutto e otto anni fa, non senza polemiche, hanno avuto Maria, la loro bellissima figlia. Questa sera Signorini ha regalato una sorpresa a Carmen: rivedere Enzo Paolo. I due si sono ripetuti quanto si amano e poi hanno parlato della figlia, di cui si è vista anche una foto dove le manca un dentino. Un amore bello che merita di essere raccontato.