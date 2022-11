Gf Vip, il riassunto della 18esima puntata. Nomination ed eliminati

Siamo entrati nel vivo del nuovo Gf Vip 2022. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Brunagelli come opinioniste e Giulia Salemi dedita a leggere i commenti social in diretta, è giunta alla puntata numero 17 e sono tante le cose accadute durante l'appuntamento live dello show. Tra discussioni, litigi e nomination, ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Gf Vip 7 e che potreste esservi persi.

I momenti salienti della 18esima puntata del Gf Vip 2022

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli amore ed odio: L'attrazione tra Antonino e Oriana è innegabile ma, negli ultimi giorni, i rapporti tra i due si sono raffreddati, portando ad un allontamaneto. Uno sguardo allo status della relazione più infuocata del Gf Vip.

L'attrazione tra Antonino e Oriana è innegabile ma, negli ultimi giorni, i rapporti tra i due si sono raffreddati, portando ad un allontamaneto. Uno sguardo allo status della relazione più infuocata del Gf Vip. Micol Incorvaia e Oriana Marzoli è ancora scontro: Crescono le incomprensioni tra le gieffine e, a seguito di pesanti accuse e frecciatine infuocate, tra Oriana e Micol scoppia una furiosa lite in puntata.

Crescono le incomprensioni tra le gieffine e, a seguito di pesanti accuse e frecciatine infuocate, tra Oriana e Micol scoppia una furiosa lite in puntata. George Ciupilan si riconcilia con il padre: Il vip riceve un messaggio inaspettato dal padre, con cui i rapporti sono difficili da molti anni. L'uomo, che vive in Romania, dopo una lunga lontananza tenta di tendere un ramoscello d'ulivo al ragazzo. La risposta del 20enne.

Il vip riceve un messaggio inaspettato dal padre, con cui i rapporti sono difficili da molti anni. L'uomo, che vive in Romania, dopo una lunga lontananza tenta di tendere un ramoscello d'ulivo al ragazzo. La risposta del 20enne. Taylor Mega nella Casa del Gf Vip: L'influencer irrompe nel Loft di Cinecittà rilasciando scottanti dichiarazioni sui suoi rapporti intimi con due vipponi, Giaele De Donà e Alberto De Pisis.

I preferiti

Sono 7 i Vip preferiti al televoto: Luca Salatino, Edoardo Tavassi, Sara Altobello, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, Luca Onestitini. E' Edoardo Tavassi il preferito del pubblico. Attraverso una catena di nomination i vipponi scelgono i loro preferiti che risultano essere Giaele De Donà, Nikita Pelezion, Luca Salatino. Anche i positivos, i concorrenti positivi al covid, eleggono il loro preferito, è Charlie Gnocchi.

Sono dunque Edoardo Tavassi, Charlie Gnocchi, Giaele De Donà, Nikita Pelezion, Luca Salatino, che il pubblico da casa potrà votare per scegliere il suo preferito.