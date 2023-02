Gf Vip, il recap della 37esima puntata: nomination, eliminato, risultato del televoto

Come di consueto il Grande Fratello Vip ha regalato sorprese, rivelazioni e dispute fra i concorrenti della puntata del 23 febbraio, e tanti sono i momenti salienti che hanno fatto discutere sui social. Al timone del programma dal 2020, Alfonso Signorini ha fatto luce su alcune dinamiche e situazioni che sono venute a crearsi nei giorni precedenti, a partire dal destino delle new entry nella casa del Gf Vip: gli ex Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova. Successivamente lo stesso conduttore, accompagnato dallle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti e dall'addetta ai social Giulia Salemi, ha chiarito quanto successo tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia nel van-gate. Infine abbiamo scoperto chi è stato eliminato dal televoto. Oltre ad Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli, votati dagli stessi concorrenti, erano finiti in nomination anche Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia, Nicole Murgia ed Edoardo Tavassi per aver infranto il regolamento, e questa sera hanno preso forma le decisioni prese dai responsabili del reality show di Canale 5. Nichita, Antonella, Edoardo, Sarah e Tavassi.

I momenti salienti della 37esima puntata del Grande Fratello Vip

Il van gate: la puntata del Grande Fratello Vip si è aperta con quanto accaduto nel van qualche giorno fa. I concorrenti coinvolti si sono detti cosapevoli dell'errore commesso, ma nonostante ciò Alfonso Signorini ha voluto infilare il coltello nella piaga, riuscendo a scoprire qualcosa in più su quella notte.

Edoardo-Nicole-Antonella: quella notte nel van è successo qualcosa che ha distrutto la vita dell'influencer. Quest'ultima ha saputo che Edoardo ha toccato il seno della Murgia, ma l'attrice ha confermato di non provare nulla per l'uomo. La storia è finita male: Antonella in lacrime ha lasciato Donnamaria e lui ha concluso replicando di aver già chiarito tutto e di aver parlato anche troppo.

Daniele-Oriana: I due si sono allontanati quando Martina, la ex del modello, è entrata come ospite speciale nella casa del Gf Vip. I due non si sono ancora chiariti del tutto, ma sembra che ci siano buone speranze per un lieto fine. Daniele si è detto interessato a mantenere un dialogo con lei.

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: Invitato nello studio di Canale 5 da Alfonso Signorini, Antonino ha parlato della sua relazione con Ginevra e del cambiamento positivo che ha portato nella sua vita, anche dopo l'eliminazione dal reality show della scorsa settimana.

Le novità: la finalissima sarà il 3 aprile e con l'avvicinarsi di essa da ora cambiano le regole del gioco: non ci saranno più immuni (i preferiti). Ogni nomination sarà per eliminare in via diretta o per eleggere i finalisti. Per quanto riguarda i piramidali, chi prende quello nero farà la nomination palese, mentre quello rosso porterà al voto segreto in confessionale.

Le Nomination

Nomination palesi

Tavassi nomina Antonella

Nikita nomina Tavassi

Giale nomina Sarah

Alberto nomina Nikita

Oriana nomina Davide

Sarah nomina Tavassi

Edoardo Donnamaria nomina Nikita

Nomination segrete

Luca nomina Nikita

Davide nomina Donnamaria

Micol nomina Antonella

Milena nomina Sarah

Andrea nomina Oriana

Antonella nomina Micol

Daniele nomina Donnamaria

L'eliminato

Nicole Murgia è stata eliminata dal televoto.

Sono al televoto Nikita, Antonella, Edoardo, Sarah e Tavassi.