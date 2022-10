Gf Vip, il riassunto dell'undicesima puntata. Litigi, nomination e il preferito del pubblico

Siamo entrati nel vivo del nuovo Gf Vip 2022. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Brunagelli come opinioniste e Giulia Salemi dedita a leggere i commenti social in diretta, è giunta alla puntata numero undici in diretta su Canale 5 e sono tante le cose accadute durante questo undicesimo appuntamento live dello show. Tra discussioni, litigi e nomination, ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Gf Vip 7 e che potreste esservi persi.

I momenti salienti dell'undicesima puntata del Gf Vip 2022

Amaurys Perez vs Chiarlie Gnocchi

L'undicesima puntata del Gf Vip inizia affrontando uno dei litigi più forti di questa edizione del reality, quella tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. I due, infatti, alla fine della scorsa puntata si sono scontrati duramente al punto che perfino la regia del Gf ha dovuto staccare le immagini. I due, però, poi si sono chiariti anche se in casa non tutti credono al mea culpa di Gnocchi.

Si torna a parlare anche di Antonino Spinalbese e del suo triangolo amoroso tra Giaele e Ginevra e quest'ultima è tornata nella casa del Gf VIp per rivedere il suo ex flirt e chiarire con lui. Durante l'incontro i due hanno ammesso di mancarsi.

Giaele De Donà e i suoi sentimenti per Antonino Spinalbese

Dopo l'incontro tra Ginevra e Antonino arriva il momento di Giaele di dire la sua sulla questione e, soprattutto, sui suoi sentimenti per Antonino Spinalbese.

Daniele Dal Moro racconta i suoi problemi con la droga, l'alcol e i suoi disturbi alimentari

Daniele Dal Moro è stato protagonista di uno dei moemnti più emozionanti di questa puntata raccontando i suoi problemi di deoga e i suoi disturbi alimentari fin dall'adolescenza.

Wilma Goich vs Nikita Pelizon

?L?attenzione si sposta su uno dei litigi più accesi di questa settimana, quello tra Wilma e Nikita. La Goich, infatti, se l?è presa con la Pelizon per avere finito il vino rosso.

Patrizia Rossetti vs Pamela Prati

Le due prime donne della casa sembrano proprio non sopportarsi e finiscono al centro di uno scontro per diversi battibecchi sul divismo di Pemela che non è sopportato dalla Rossetti.

Nikita Pelizon racconta il suo passato difficile in una famiglia di testimoni di Geova

Il preferito del pubblico

Edoardo Donnamaria è il preferito del pubblico e nomina Amaurys Perez.

Gli immuni votati dai concorrenti

Luca, Charlie, Wilma, Nikita, Daniele e Antonella.

Gli immuni votati dalle opinioniste

Orietta Berti e Sonia Bruganelli: Patrizia Rossetti

Chi ha nominato chi

Nomination palesi

Edoardo Donnamaria nomina Amaurys Perez

Amaurys Perez nomina Pamela Prati

Pamela Prati nomina Antonino Spinalbese

Giaele De Donà nomina Carolina Marconi

Carolina Marconi nomina Pamela Prati

Antonino Spinalbese nomina George Ciupilan

Elenoire Ferruzzi nomina George Ciupilan

Alberto De Pisis nomina Pamela Prati

Attilio Romita nomina Elenoire Ferruzzi

George Ciupilan nomina Giaele De Donà

Nomination nel segreto del confessionale

Antonella Fiordelisi nomina Pamela Prati

Luca Salatino nomina Giaele De Donà

Wilma Goich nomina George Ciupilan

Patrizia Rossetti nomina Pamela Prati

Charlie Gnocchi nomina Pamela Prati

Edoardo Donnamaria nomina Antonino Spinalbese

Nikita Pelizon nomina Elenoire Ferruzzi

Daniele De Pisis nomina Giaele De Donà

Chi è in nomination

Amaurys Perez, Pamlea Prati, George Ciupilan e Giaele De Donà.