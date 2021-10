Gf Vip, top e flop della tredicesima puntata

Una puntata emozionante soprattutto per Nicola Pisu che ha incontrato, di nuovo, la sua amata mamma: Patrizia Mirigliani. I due si sono chiariti e così non sarà più possibile fraintendere altri messaggi dell'imprenditrice, se ci dovessero essere. Grandi emozioni anche per Davide Silvestri che ha avuto modo di raccontarsi e di ascoltare il videomessaggio del papà.

Gianmaria ha ricevuto la visita del fratello Francesco che ha catturato l'attenzione delle donne della casa, soprattutto delle Principesse le quali hanno proposto, con ironia, di farlo entrare dentro la casa del Gf come concorrente.

Non sono mancate le liti come quella tra Katia Riciarelli e Jo Squillo e le frecciatine da Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

Gf Vip, nessun nuovo eliminato

Ainett, Soleil e Carmen erano al televoto, ma nessuno è stato eliminato. L'unico che ha dovuto abbandonare la Casa è stato Alessandro, Francesca Cipriani scossa dall'accaduto ha avuto bisogno di una seduta di Giucas Casella.

Gf Vip: i vip nominati, chi è al televoto

Le nominate della tredicesima puntata del Gf Vip sono Carmen Russo, Francesca Cipriani e Ainett Stephens.

Gf Vip: top e flop della puntata

Top: Giucas e l'Aulin

Giucas Casella è probabilmente il concorrente più simpatico di questa edizione. Sincero, spontaneo e un tantino tra le nuvole fa divertire i suoi compagni d'avventura e i telespettatori con la storia del "Cappotto termico", con suo fratello Concetto che avrebbe dovuto bloccare i lavori e con i suoi errori prima sbagliando "fosforo" con "forfora" e questa sera dicendo "Aulin" invece di "Halloween".