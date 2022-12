Gf Vip, il riassunto della 25esima puntata. Nomination ed eliminati

Siamo entrati nel vivo del nuovo Gf Vip 2022. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Brunagelli come opinioniste e Giulia Salemi dedita a leggere i commenti social in diretta, è giunta alla puntata numero 25 e sono tante le cose accadute durante l'appuntamento live dello show. Tra discussioni, litigi e nomination, ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Gf Vip 7 e che potreste esservi persi.

I momenti salienti della 24esima puntata del Gf Vip 2022

Antonella Fiordelisi sotto accusa: Antonella Fiordelisi è spesso al centro della scena per via del suo carattere. Secondo Tavassi la schermitrice muterebbe il suo atteggiamento durante la puntata cercando di passare sempre per vittima. Ma la Fiordelisi non ci sta e contrattacca.

I due vip sono ormai lontani e si confrontano nuovamente per esporre le proprie ragioni senza trovare un punto d’incontro. A scendere in campo a favore di Nikita una celebre ex di Luca. Una sorpresa per Giaele: la De Donà rivela il suo lato più intimo, parlando a cuore aperto della sua difficile infanzia. La ragazza riceve anche la visita di uno degli uomini più importanti della sua vita.

Nikita dice di sapere cose personali sul conto dell'Altobello che a suo dire sarebbe un'arrampicatrice sociale. Ma Sarah non ci sta e si scaglia contro la coinquilina. Nella vita di Patrizia Rossetti: la mancanza di sua madre, la nostalgia di casa, la lontananza con il papà. Patrizia Rossetti è una donna dura, ma sotto la corazza c'è un vissuto famigliare complesso. La presentatrice riceve una sorpresa dal papà Rolando che la fa emozionare.

a ragazza è di recente entrata nella Casa ma ciò nonostante si è attirata molte antipatie, specie quelle delle coinquiline che mal la sopportano. Luca Salatino abbandona il gioco: lo chef ha scelto di lasciare la Casa per poter tornare dalla sua famiglia e riabbracciare finalmente la sua fidanzata Soraia.

I preferiti

I preferiti della Casa sono: Edoardo Tavassi, Luca e Daniele. Orietta sceglie Antonio, mentre Soleil e Pierpaolo fanno il nome di Patrizia.

Le nomination

Nomination palesi

Oriana nomina Wilma

Nikita nomina Giaele

Giaele nomina Nikita

Sarah nomina Nikita

Attilio nomina Wilma

Wilma nomina Nikita

George nomina Sarah

Edoardo nomina Wilma

Micol nomina Sarah

Alberto nomina Attilio

Nomination segrete

Edoardo Tavassi nomina Sarah

Antonino nomina Edoardo

Patrizia nomina Wilma

Luca nomina Nikita

Daniele nomina Sarah

Antonella nomina Micol

I nominati della settimana sono: Oriana, Nikita, Sarah e Wilma