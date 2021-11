Gf Vip, top e flop della ventiduesima puntata

La 22esima puntata del Gf Vip è stata fondamentale per Alex Belli, che finalmente ha potuto vedere la moglie e parlarle; Francesca Cipriani ha ricevuto una sorpresa da parte della mamma, la signora era felicissima per il recente fidanzamento ed ha espresso tutta la sua gioia alla figlia.

Gf Vip: nessun eliminato, Miriana la favorita del pubblico

Katia Ricciarelli, Carmen Russo, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan erano al televoto insieme per l'eliminazione, ma signorini ha comunicato solo in un secondo momento che nessuno avrebbe abbandonato il gioco. Il pubblico ha scelto il suo preferito: ancora una volta Soleil Sorge. Lei ha avuto, dalla produzione, il compito di decidere se tenere per sè o meno l'immunità, lei ha deciso di donarla a Manila Nazzaro.

Gf Vip: i vip nominati, chi è al televoto e gli immuni

Questa settimana non i vipponi non hanno potuto votare il proprio preferito e così gli immuni sono stati solo due: Manila e la stessa Soleil Sorge (scelta dalle opinioniste). Le nominate di questa puntata sono Manila Nazzaro, Clarissa Hailé Selassié, Lulù Hailé Selassié, Soleil Sorge e Carmen Russo.

Gf Vip: top e flop della puntata

Top: Giucas Casella, un nonno dolcissimo

Giucas Casella non perde mai l'occasione di ricordare al figlio James quanto lo ami, quanto sia fiero di lui e anche di salutargli il nipotino Giacomo. Casella aveva chiesto una foto del piccolino per vedere quanto fosse cresciuto in questi mesi, questa sera ha detto che l'ha riconsegnata perché la paura che potesse essere inquadrata dalle telecamere era troppa. Alfonso sapendo la cosa ha organizzato con il figlio una bella sorpresa per il concorrento: gli hanno regalato il peluche preferito del nipotino. Giucas ha iniziato a piangere e a ringraziare James.