Gf Vip, il riassunto della dodicesima puntata. Litigi, nomination ed eliminati

Siamo entrati nel vivo del nuovo Gf Vip 2022. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Brunagelli come opinioniste e Giulia Salemi dedita a leggere i commenti social in diretta, è giunta alla puntata numero dodici in diretta su Canale 5 e sono tante le cose accadute durante questo undicesimo appuntamento live dello show. Tra discussioni, litigi e nomination, ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Gf Vip 7 e che potreste esservi persi.

I momenti salienti dell'undicesima puntata del Gf Vip 2022

Elenoire Ferruzzi vs Daniele Dal Moro

Questa dodicesima puntata del Gf Vip inizia con il tema scottante della settimana, il rapporto tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro che ha causato una vera bufera all'interno della casa e anche fuori. Alfonso Signorini ha voluto parlare con Elenoire e farla ragionare sulla sua reazione eccessiva dopo il due di picche di Daniele accusandola di comportarsi come una tredicenne. "Critico il fatto di legare certe delusioni alla tua realtà da transessuale, perché è una tua chiave di lettura - ha detto Signorini ad Elenoire - ma nella vita non è che soffrono solo i transessuali".

Antonino Spinalbese beato tra le donne (diviso tra Giaele, Ginevra e Antonella

Il secondo blocco di questa puntata del Gf Vip è stato dedicato al triangolo (+1) amoroso di Antonino Spinalbese con Ginevra Lamborghini, Giaele De Donà e una new entry, Antonella Fiordelisi. Spinalbese, però, non si è sbilanciato su quale sia la sua preferita delle tre.

Pamela Prati incontra i suoi fratelli Sebastiana e Giuseppe

Pamela Prati ha raccontato la sua infanzia in orfanotrofio senza sua mamma e poi ha ricevuto una sorpresa bellissima con l'arrivo dei suoi fratelli Sebastiana e Giuseppe nella casa. Pamela, in preda all'emozione, è scoppiata in lacrime.

Amaurys Perez è stato eliminato al televoto uscendo dal gioco

Elenoire Ferruzzi finisce al televoto flash per il suo comportamento irrispettoso e inaccettabile

La redazione del Grande Fratello Vip ha deciso di mettere Elenoire Ferruzzi al televoto flash per l'eliminazione diretta dal reality dopo il comportamento ignobile della Ferruzzi nei confronti di Nikita Pelizon. Elenoire, infatti, ha sputato a terra dopo il passaggio di Nikita e l'ha definita porta sfiga provocando una vera e propria bufera social. Alfonso Signorini ha, infatti, fatto una ramanzina alla Ferruzzi e ha aperto il televoto flash.

Patrizia Rossetti riceve la visita della sua grande amica Emanuela Folliero

Annunciato il verdetto del televoto flash: Elenoire Ferruzzi è stata squalificata dal Gf VIp

Gli immuni votati dai concorrenti

Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Wilma Goich, Luca Salatino.

Gli immuni votati dalle opinioniste

Orietta Berti: Giaele De Donà

Sonia Bruganelli: Edoardo Donnamaria

Chi ha nominato chi

Nomination palesi

Alberto De Pisis nomina Pamela Prati

Pamela Prati nomina Nikita Pelizon

Antonella Fiordelisi nomina George Ciupilan

Antonino Spinalbese nomina Nikita Pelizon

Nikita Pelizon nomina Pamela Prati

George Ciupilan nomina Antonella Fiordelisi

Charlie Gnocchi nomina Antonino Spinalbese

Daniele Dal Moro nomina Pamela Prati

Carolina Marconi nomina Pamela Prati

Nomination nel segreto del confessionale

Wilma Goich nomina Antonella Fiordelisi

Luca Salatino nomina Pamela Prati

Patrizia Rossetti nomina Daniele Dal Moro

Attilio Romita nomina Antonella Fiordelisi

Giaele De Donà nomina Pamela Prati

Edoardo Donnamaria nomina Charlie Gnocchi

Chi è in nomination

Pamela Prati, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon.