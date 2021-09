Gf Vip, top e flop della quinta puntata

Una puntata tosta, ricca di liti e frecciatine, le prime che se le sono scambiate sono state Sonia Bruganelli e Adriana Volpe che come si dice "non se le sono mandate a dire". Anche nella casa non sono mancati gli scontri tra Soleil, Gianmaria e la fidanzata, tra Miriana Trevisan e Raffaella Fico (che semplicemente non si sono paciute fin dall'inizio) e non poteva mancare il momento romantico parlando di Lulù e Manuel.

Gf Vip: il secondo eliminato

Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan, Andrea Carlino e Nicola Pisu erano al televoto dopo le nomination della scorsa puntata. Questa sera però nessuno è stato eliminato: la più votata è stata Miriana Trevisan alla quale è toccato l'infausto compito di fare il nome, tra i tre concorrenti che erano nominati insieme a lei, del primo concorrente a finire al televoto e la scelta è ricaduta su Gianmaria anche se prima aveva fatto il nome di Andrea.

Gf Vip: chi è al televoto

I vipponi al televoto oltre ad Andrea sono: Gianmaria e Nicola Pisu. Poco è cambiato dalla scorsa puntata. Loro rischiano di essere eliminati nella diretta di venerdì.

Gf Vip: top e flop della puntata

La settimana è iniziata con il botto per il Gf, le liti, gli scontri e le prime gelosie hanno iniziato a smuovere davvere il gioco, come anche la discussione-scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le due opinioniste.

Flop: Sonia, Adriana e i pop corn

Pop corn in mano e copertina: la puntata di questa sera è iniziata proprio come se fossimo tutti in attesa di guardare un film. Un film con protagoniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Dopo la foto pubblicata su Instagram da Sonia insieme a Magalli era scontato che in diretta Alfonso volesse un confronto.