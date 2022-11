Gf Vip, il riassunto della 19esima puntata. Nomination ed eliminati

Siamo entrati nel vivo del nuovo Gf Vip 2022. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Brunagelli come opinioniste e Giulia Salemi dedita a leggere i commenti social in diretta, è giunta alla puntata numero 19 e sono tante le cose accadute durante l'appuntamento live dello show. Tra discussioni, litigi e nomination, ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Gf Vip 7 e che potreste esservi persi.

I momenti salienti della 18esima puntata del Gf Vip 2022

Il coiffeur ha deciso di chiudere la relazione con Oriana Marzoli, un atteggiamento duro che non piace. Le critiche a Micol Incorvaia Micol si trova a fronteggiare una bufera di critiche da parte da alcune coinquiline, specie Wilma e Patrizia, che accusano la ragazza dopo il suo avvicinamento a Daniele Dal Moro.

I preferiti

Il Vip preferito dal pubblico è Nikita. Insieme a lei anche Edoardo Tavassi è stato votato come preferito dal pubblico nella scorsa puntata. Tra i preferiti anche Luca Onestini e Luca Salatino. E' il momento di conoscere i preferiti delle opinioniste, Sonia Bruganelli sceglie Antonino Spinalbese, mentre Orietta Berti fa il nome di Oriana Marzoli. Anche Alberto non risulterà votabile in quanto ancora positivo. I vip positivi resteranno immuni durante le nomination.

Chi ha nominato chi

Nomination palesi

Giaele De Donà nomina Patrizia Rossetti

George Ciupilan nomina Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi nomina George Ciupilan

Charlie Gnocchi nomina Micol Incorvaia

Patrizia Rossetti nomina Micol Incorvaia

Micol Incorvaia nomina Wilma Goich

Edoardo Donnamaria nomina Wilma Goich

Wilma Goich nomina Charlie Gnocchi

Luciano Punzo nomina Attilio Romita

Attilio Romita nomina Micol Incorvaia

Sarah Altobello nomina Edoardo Donnamaria

Nomination segrete

Edoardo Tavassi nomina Patrizia Rossetti

Nikita Pelizon nomina Patrizia Rossetti

Antonino Spinalbese nomina Luciano Punzo

Luca Onestini nomina Luciano Punzo

Daniele Dal Morto nomina Patrizia Rossetti

Luca Salatino nomina Luciano Punzo

Oriana Marzoli nomina Giaele De Donà

Al televoto sono Patrizia Rossetti, Micol Incorvaia, Luciano Punzo, Wilma Goich