Gf Vip, top e flop della ventitreesima puntata

Tre nuovi ingressi, Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli, un'eliminazione, una crisi in diretta tv, il confronto tra Giucas Casella e Patrizia De Blanck e il nuovo confronto tra Soleil Sorge e Alex Belli dopo il bacio durante la recita del Turandot e le immagini di Delia abbracciata a Simone Bonaccorsi.

Gf Vip: Jessica eliminata

Manila Nazzaro, Clarissa Hailé Selassié, Lulù Hailé Selassié, Soleil Sorge e Carmen Russo erano al televoto insieme per l'eliminazione. Il pubblico ha scelto di eliminare Clarissa Hailé Selassié.

Gf Vip: i vip nominati e gli immuni

Questa settimana gli immuni scelti dai compagni sono Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo e Manila Nazzaro, Adriana Volpe ha scelto Miriana Trevisan, mentre Sonia Bruganelli ha optato per Davide Rossi. I nominati di questa puntata sono Jessica, Gianmaria, Patrizia e Lulù.

Gf Vip: top e flop della puntata

Flop: la crisi per il televoto di Lulù

"Vai via por*a pu**ana, vai via. Voglio rimanere da sola, voglio andare via subito. Adesso, voglio andare via ora" urla Lulù dal bagno della Casa. La toilette è l'unica stanza senza le telecamere. La principessa non ha preso bene il ballottaggio tra lei e la sorella per l'uscita dal programma. Il verdetto poi l'ha graziata ed è uscita Clarissa.

La reazione di Signorini è stata immediata: ""Noi, io, certe espressioni, nel mio programma non le accetto. Quindi Lulù si sta rivelando una grande maleducata. Lo riferite da parte mia a lei? Non si reagisce in questo modo, così strafottente, perché non accetta una nomination? Io non fermo il programma per Lulù, perché se a lei non frega nulla della sorpresa, a noi, del Gf non freva niente di Lulù e delle sue bizze".