Gf Vip, top e flop della ventiquattresima puntata

Puntata difficile per Lulù Selassiè e Alex Belli. La prima e Maria Monsè dopo aver trascorso dei giorni di fuoco, durante la diretta hanno dato spettacolo intavolando un vero e proprio match di scontri. Manila Nazzaro ha rivisto la mamma, Soleil si è commossa parlando dei nonni che l'hanno fatta piangere con il loro video-sorpresa in cui il nonno ha cantanto a Sorge la sua canzone.

Jessica, Gianmaria, Patrizia e Lulù erano al televoto insieme per il preferito. Il pubblico ha scelto in Gianmaria il suo preferito.

Questa settimana gli immuni scelti dai compagni sono Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Le due sono state sceltedagli inquilini della Casa. Sonia Bruganelli ha scelto Alex Belli, Adriana Volpe Maria Monsè. I nominati di questa puntata sono Lulù Hailé Selassié, Jessica Hailé Selassié e Patrizia Pellegrino.

Top: l'amore tra Belli, Duran e Sorge

La coppia è diventata un trio, Belli ha ribadito che ama entrambe le donne e al momento sembrerebbe non esserci nessuno contrario.

Alex non vuole far soffrire Soleil e non vuole far soffrire Delia: allo stato attuale delle cose... è davvero un proposito realizzabile? #GFVIP pic.twitter.com/3fmy28NX5t