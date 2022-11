Gf Vip, il riassunto della tredicesima puntata. Litigi, nomination e il preferito del pubblico

Siamo entrati nel vivo del nuovo Gf Vip 2022. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Brunagelli come opinioniste e Giulia Salemi dedita a leggere i commenti social in diretta, è giunta alla puntata numero tredici e sono tante le cose accadute durante questo tredicesimo appuntamento live dello show. Tra discussioni, litigi e nomination, ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Gf Vip 7 e che potreste esservi persi.

I momenti salienti della tredicesima puntata del Gf Vip 2022

Sei nuovi concorrenti entrano nella casa del Gf VIp giovedì prossimo

La tredicesima puntata del Gf Vip inizia con l'annuncio dell'ingresso di sei nuovi concorrenti nella puntata di giovedì prossimo

Antonella Fiordelisi, la relazione con Edoardo Donnamaria e il flirt con Fracesco Totti

Poi arriva il momento di Antonella Fiordelisi che viene chiamata in superled per parlare della sua relazione con Edoardo Donnamaria ma anche per chiarire le sue parole sul presunto flirt tra lei e Totti. Antonella ha infatti svelato tutti i dettagli sul messaggio ricevuto da Totti.

Giaele De Donà, le foto del marito Brad con altre donne e il gossip con Flavio Briatore

Giaele De Donà guarda per la prima volta le foto di suo marito Brad immortalato dai paparazzi insieme ad altre donne tra cui anche la sua migliore amica. La vippona nota anche che suo marito non ha più la fede al dito ma non sembra essere poi così gelosa (nella sua mente, adesso, c'è Antonino). Poi Giaele svela qualche dettaglio sul suo rapporto con Flavio Briatore con cui è stata paparazzata in passato e racconta di averlo conosciuto in Sardegna e di essere stata invitata da lui a Forte dei Marmi per un evento, niente più.

Antonino Spinalbese e le lacrime per la scomparsa del padre (poi la sorpresa della mamma)

Antonino Spinalbese racconta del suicidio inaspettato di suo padre e si emoziona all'ascolto di una dolcissima lettera di sua mamma.

Tutte contro Carolina Marconi

Tutte le donne della casa sembrano andare contro Carolina Marconi che viene accusata di essere un'arpia e poco vera. Carolina, però, finisce su tutte le furie per le accuse delle compagne di avventura.

Antonella Fiordelisi racconta il suo passato e incontra suo padre

Antonella racconta il suo passato da schermitrice e rivela che era una sua grande passione finché non ha preso una strada diversa e iniziato a lavorare come influencer. "Ho scelto la strada più facile rispetto allo sport", ha raccontato Antonella per poi parlare del rapporto con suo padre e incontrarlo in giardino.

Charlie Gnocchi e le nuove inimicizie nella casa

L'attenzione poi si sposta su Charlie Gnocchi che sembra essersi fatto più nemici che amici nella casa.

Charlie riceve la visita di sua figlia Carolina

Pamela Prati vs Patrizia Rossetti

Il racconto del rapporto tra le due primedonne della casa tra scintille e abbracci.

Chi è il preferito del pubblico

La preferita del pubblico tra Nikita, Pamela e Antonella è Nikita che manda in nomination Pamela Prati.

Gli immuni votati dai concorrenti

Wilma Goich, Luca Salatino, Attilio Romita.

Gli immuni votati dalle opinioniste

Orietta Berti: Giaele De Donà

Sonia Bruganelli: Charlie Gnocchi

Chi ha nominato chi

Nomination palesi

Antonella Fiordelisi nomina George Ciupilan

Alberto De Pisis nomina Patrizia Rossetti

Carolina Marconi nomina Patrizia Rossetti

Edoardo Donnamaria nomina Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese nomina Edoardo Donnamaria

George Ciupilan nomina Antonella Fiordelisi

Patrizia Rossetti nomina George Ciupilan

Daniele Dal Moro nomina Alberto De Pisis

Pamela Prati nomina Carolina Marconi

Nomination nel segreto del confessionale

Wilma Goich nomina Carolina Marconi

Luca Salatino nomina Carolina Marconi

Giaele De Donà nomina Carolina Marconi

Attilio Romita nomina Patrizia Rossetti

Nikita Pelizon nomina Daniele Dal Moro

Charlie Gnocchi nomina George Ciupilan

Chi è in nomination per l'eliminazione

Pamela Prati, Carolina Marconi, George Ciupilan e Patrizia Rossetti.