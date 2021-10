Gf Vip, top e flop della settima puntata

Una puntata tranquilla paragonata a quella di venerdì scorso che però ha regalato grandi emozioni: la lettera per Manuel scritta dalla ex fidanzata, il racconto di Ainett Stephens sulla morte della madre e della sorella con la conseguente responsabilità di prendersi cura degli altri fratelli in quanto lei è la maggiore e come non citare l'incontro di Francesca Cipriani con il fidanzato Alessandro

Gf Vip: il secondo eliminato

Nessun eliminato questa sera, anche se i nominato lo hanno scoperto solo a fine serata, poco prima delle nomination.

Gf Vip: i vip nominati, chi è al televoto

I nominati della settima puntata sono Amedeo Goria e Nicola Pisu e Samy Youssef. L'ultimo è stato mandato direttamente al televoto da Davide Silvestri che è stato il più votato della settimana e quindi, se ci fosse stata l'eliminazione lui sarebbe stato il primo ad essere salvato.

Gf Vip: top e flop della puntata

Top: Manuel e Federica

Una serata speciale per Manuel che nel corso di questa settimana non è stato molto bene, probabilmente a causa di una cistite, una persona a lui molto cara gli ha fatto una bellissima sorpresa. La ex fidanzata Federica Pizzi gli ha scritto una lettera per cercare di spronarlo e invitarlo a ritrovare il sorriso che nelle utile settimane si è un po' spento. Manuel era visibilmente commosso. La ragazza era in studio e Signorini l'ha fatta salire sul palco, con le lacrime agli occhi ha parlato ancora di Manuel e ha detto che chi lo incontra e lo conosce è fortunato.

È vero che ci siamo lasciati, ma il nostro legame va oltre questo. ?? #GFVIP pic.twitter.com/RqhPDze2um — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 4, 2021