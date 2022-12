Gf Vip, il riassunto della 20esima puntata. Nomination ed eliminati

Siamo entrati nel vivo del nuovo Gf Vip 2022. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Brunagelli come opinioniste e Giulia Salemi dedita a leggere i commenti social in diretta, è giunta alla puntata numero 19 e sono tante le cose accadute durante l'appuntamento live dello show. Tra discussioni, litigi e nomination, ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Gf Vip 7 e che potreste esservi persi.

I momenti salienti della 18esima puntata del Gf Vip 2022

Oriana e Antonino si sono riavvicinati: dopo la discussione della scorsa settimana i due sono tornati vicini, tanto da scendere in intimità.

dopo la discussione della scorsa settimana i due sono tornati vicini, tanto da scendere in intimità. Antonella Fiordelisi ed il triangolo con Edoardo e Antonino: la ragazza, legata al volto di Forum, ha un'intesa particolare con l'ex di Belen Rodriguez. Un gesto fatto dall'hairstylist fa infuriare il radio speaker che durante la puntata ha modo di confrontarsi con il rivale.

la ragazza, legata al volto di Forum, ha un'intesa particolare con l'ex di Belen Rodriguez. Un gesto fatto dall'hairstylist fa infuriare il radio speaker che durante la puntata ha modo di confrontarsi con il rivale. Antonino Spinalbese riceve una sorpresa dalle sorelle: il coiffeur ha modo di riabbracciare le due ragazze, Assunta e Lucia, che hanno modo di aggiornarlo su come sta la figlia Luna Marì.

il coiffeur ha modo di riabbracciare le due ragazze, Assunta e Lucia, che hanno modo di aggiornarlo su come sta la figlia Luna Marì. Ginevra Lamborghini rientra nella Casa del Gf Vip: dopo la squalifica la bolognese fa ritorno nel Lof di Cinecittà dove avrà modo di riabracciare il suo Antonino.

L'eliminato

Luciano, Micol e Patrizia sono i tre VIP al televoto. A dover abbandonare il reality è il modello napoletano.

I preferiti

I preferiti del gruppo sono Luca Salatino e Antonino Spinalbese, che risultano così immuni. Le opinioniste Sonia e Orietta non nominano il loro preferito.

Chi ha nominato chi

Durante la 20esima puntata si potranno votare i soli uomini, al momento in maggiornaza nella Casa. Gli uomini svolgeranno le nomination palesi, mentre le donne nel segreto del confessionale.

Nomination palesi

Antonino nomina Charlie

Edoardo nomina Charlie

Luca nomina Alberto

Charlie nomina Edoardo

Attilio nomina Alberto

George nomina Edoardo

Edoardo nomina Charlie

Luca nomina Daniele

Daniele nomina Alberto

Alberto nomina Daniele

Nomination segrete

Antonella nomina Daniele

Giaele nomina Charlie

Patrizia nomina Daniele

Wilma nomina Edoardo Donnamaria

Nikita nomina Alberto

Sara nomina Daniele

Micol nomina Charlie

Oriana nomina Daniele

Al televoto questa settimana Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro.