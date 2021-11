Gf Vip, top e flop della sedicesima puntata

Una sedicesima puntata scoppiettante per Alex Belli. Il confronto tra Aldo Montano e Alex, che non ha portato ad alcun chiarimento, l'incontro di Delia Duran con Soleil Sorge e poi quello con il marito. Infine il chiarimento della frase pronunciata da Belli su Manuel Bortuzzo ("No, ultimo rimane Manu perché non può cadere").

Gf Vip, Jo Squillo è stata eliminata

Jo Squillo non ha vinto al televoto contro Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Soleil Sorge. La concorrente ha dovuto lasciare la casa, ma quando è arrivata in studio non era molto triste e quando ha aperto il bussolotto con il possibile biglietto di ritorno, e ha letto eliminata definitivamente, era sollevata.

Gf Vip: i vip nominati, chi è al televoto e gli immuni

In nomination Alex Belli, Carmen Russo, Davide Silvestri, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Gli immuni nominati dai concorrenti sono le sorelle Hailé Selassié, Giucas Casella, Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Manila Nazzaro e Aldo Montano. Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno dato l'immunità a Miriana Trevisan.

Gf Vip: top e flop della puntata

Top: Giucas Casella e l'alza bandiera

Tutti amano Giucas Casella e anche lui ama molte persone. Tra queste c'è Iva Zanicchi per la "Zingara" nazionale Giucas ha sempre avuto un debole e da sempre pensa che sia molto bella, tanto da stimolargli "l'alza bandiera".