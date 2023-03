Gf Vip: il recap della 39esima puntata: nomination, prima finalista, televoto

Non sono mancate le sorprese durante la 39esima puntata del Grande Fratello Vip: abbiamo visto i Donnalisi e gli Oriele avvicinarsi di nuovo nella calma della casa di Cinecittà, dove le diatribe fra i concorrenti sembrano essersi dissolte quasi nel nulla. L'appuntamento del 6 marzo ha visto Alfonso Signorini soffermarsi infatti su quanto accaduto la scorsa settimana, che ha suscitato le polemiche sul web per via dei comportamenti poco rispettosi verso il pubblico a casa: paloracce, atteggiamenti aggressivi, vestiario poco consono per una prima serata. Questi i motivi per cui il conduttore ha chiesto ai gieffini di scusarsi. Subito dopo i Donnalisi, e a seguire gli Oriele, la sorpresa a Daniele Dal Moro e la nomina del primo finalista del Gf Vip. Una serata ricca di emozioni, di cui ora segnaliamo i momenti più salienti.

I momenti principali della 39esima puntata del Gf Vip 2022/2023

Donnalisi: i due si sono avvicinati di nuovo, ma secondo Edoardo c'è un grande problema di comunicazione nella coppia. Riusciranno a risolvere le loro divergenze?

Oriele: Oriana afferma che Daniele non si sente a proprio agio a conoscere una persona in tale contesto e per questo non si lascia andare, anche se quest'ultimo le ha aperto il cuore dicendole che i sentimenti verso la sua persona sono veri.

Sorpresa a Daniele Dal Moro: la madre gli scrive una lettera e Daniele si commuove ascoltando le sue parole in diretta. Un momento molto emozionante in cui si riscopre tutta la sensibilità del modello.

Oriana prima finalista: la modella è eplosa di gioia quando Signorini le ha rivelato che la nomination serviva per decretare chi sarebbe andato direttamente in finale. Gesti, grida, saltelli hanno reso il momento indimenticabile, così come lo scherzo che il conduttore ha fatto agli altri gieffini con l'aiuto di Oriana e Antonella.

La catena: tutti i concorrenti devono salvarsi a vicenda, e la persona che rimane per ultima è la prima nominata per il televoto eliminatiorio di giovedì prossimo. È Milena Miconi la prima a rischiare di tornare a casa.

Le nomination

Palese:

Oriana nomina Nikita

Nikita nomina Giaele

Giaele nomina Nikita

Luca nomina Nikita

Andrea nomina Nikita

Edoardo nomina Nikita

Segreta:

Antonella nomina Alberto

Daniele nomina Antonella

Tavassi nomina Nikita

Davide nomina Giaele

Micol nomina Nikita

Alberto nomina Davide

Milena nomina Luca

Sono al televoto Milena, Nikita, Giaele, Alberto, Antonella, Davide e Luca.