Gf Vip, il riassunto della quindicesima puntata. Nuovi ingressi, nomination ed eliminati

Siamo entrati nel vivo del nuovo Gf Vip 2022. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Brunagelli come opinioniste e Giulia Salemi dedita a leggere i commenti social in diretta, è giunta alla puntata numero quindici e sono tante le cose accadute durante l'appuntamento live dello show. Tra discussioni, litigi e nomination, ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Gf Vip 7 e che potreste esservi persi.

I momenti salienti della tredicesima puntata del Gf Vip 2022

Attilio Romita sommerso dalle critiche

Da Wilma a Patrizia, passando per Luca e Nikita, i vipponi hanno parole dure per il giornalista, considerato presuntuoso ed altezzoso. "Crede di essere superiore a tutti" afferma Patrizia. Un momento di scontri e tensioni in cui emerge l'astio dei concorrenti verso il coinquilino, che ormai in pochi tollerano.

Edoardo Tavassi in cerca dell'amore

Edoardo Tavassi è entrato nella Casa del Grande Fratello con una missione: trovare una donna da sposare. Tuttavia il videomaker non trova pane per i suoi denti nel loft di Cinecittà, dove tutte le ragazza sono fidanzate o lo trovano solo simpatico. C'è però solo una coinquilina che sembra avere un debole per il fratello di Guendalina, è niente di meno che Patrizia Rossetti con cui l'intesa è palpabile.

Antonella Fiordelisi ed il confronto con l'ex?

Gianluca, l'ex di Antonella, entra in Casa confessando di essere ancora perdutamente innamorato di lei. Tuttavia la schermitrice è perentoria, non prova più sentimenti per lui, ora tutte le sue attenzioni sono per Edoardo Donnamaria.

Il dramma di Alberto De Pisis

?Alberto De Pisis ha raccontato il momento più difficile della sua vita, la lotta ad un tumore a soli 25 anni.

Chi è il preferito del pubblico

La preferita del pubblico è ancora una volta Nikita.

Gli immuni votati dai concorrenti

Wilma Goich, Luca Salatino, Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese.

Gli immuni votati dalle opinioniste

Le opinioniste fanno il nome di Patrizia Rossetti.

Chi ha nominato chi

Nomination palesi

Alberto De Pisis nomina Daniele Dal Moro

Edoardo Donnamaria nomina Pamela Prati

George Ciupilan nomina Giaele De Donà

Daniele Dal Moro nomina Albero De Pisis

Giaele De Donà nomina George Ciupilan

Attilio Romita nomina Pamela Prati

Pamela Prati nomina Edoardo Donnamaria

Antonella FIordelisi nomina George Ciupilan

Nomination nel segreto del confessionale

Wilma Goich nomina Pamela Prati

Luca Salatino nomina Giaele De Donà

Antonino Spinalbese nomina Edoardo Donnamaria

Nikita Pelizon nomina Giaele De Donà

Charlie Gnocchi nomina Giaele De Donà

Patrizia Rossetti nomina Pamela Prati

Chi è in nomination per l'eliminazione

Pamela Prati, Attilio Romita, Giaele De Donà