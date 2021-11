Gf Vip, top e flop della diciassettesima puntata

La lite tra Nicola e Miriana, la lettera della mamma di Manuel al figlio in cui parlava soprattutto di Lulù, Giucas con la sua cagnolina, Manila abbraccia e bacia il compagno Lorenzo e molto altro.

Gf Vip, nessun eliminato

Questa sera nessun eliminato, la votazione del pubblico è servita a decretare il preferito del pubblico. Tra Alex, Carmen, Gianmaria e Davide ha vinto Soleil. Sorge ha avuto così la possibilità di mettere al televoto il primo vippone, ha scelto Gianmaria.

Gf Vip: i vip nominati, chi è al televoto e gli immuni

In nomination Gianmaria, Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Gli immuni della Casa sono Aldo, le Principesse, Manuel, Katia e Manila.

Gf Vip: top e flop della puntata

Top: Giucas, Cipriani e i Sette Nani

Un momento esilarante hha visto protagonisti Francesca Cipriani e Giucas Casella. I due dovevano rispondere correttamente a due domande per vincere l'extrabonus per la spesa. Dopo aver toppato gli "ingredienti per fare la pasta aglio, olio e peperoncino", hanno sbagliato anche i nomi dei Sette Nani. Due in particolare sono rimasti nel cuore del pubblico Dondolo (detto da Giucas) e Etciù (nominato dalla Cipriani).