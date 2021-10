Gf Vip, top e flop dell'ottava puntata

Una puntata frizzante grazie a Francesca Cipriani che in preda all'esaltazione ha scombussolato la casa, toccante grazie a Samy Youssef e Manuel Bortuzzo. Anche Amedeo Goria ha dovuto affrontare un tema particolare a fine puntata, giusto per non far perdere l'interesse degli spettatori, la sua nuova - possibile - paternità.

Gf Vip: Samy Youssef è stato eliminato

Questa sera rischiavano di uscire dalla Casa Amedeo Goria, Nicola Pisu e Samy Youssef. È stato eliminato Samy Youssef, tutti nella casa sono rimasti un po' shoccati dalla notizia. Quando Samy è arrivato nello studio ha avuto la possibilità di aprire il biglietto di ritorno, ma per lui è stata un'eliminazione definitiva.

Samy non ha il biglietto di ritorno, la sua eliminazione dal gioco è quindi definitiva. #GFVIP pic.twitter.com/1Ynfq9TLcj — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 8, 2021

Gf Vip: i vip nominati, chi è al televoto

I nuovi nominati sono Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Raffaella Fico. La showgirl non si aspettava le nomination, ma ha affermato che se dovesse uscire sarebbe felice di riabbracciare la figlia.

Gf Vip: top e flop della puntata

Top e flop: Francesca Cipriani show

Dopo aver rotto la decorazione di una porta della Casa, aver quasi distrutto l'occhio del Gf (la vetrina dalla quale gli ospiti esterni possono parlare con i ragazzi dentro la casa), aver fatto annusare le scarpe del suo fidanzato a mezza casa, ecco che Francesca in preda alla felicità e all'estaltazione, per aver visto il fidanzato, ha iniziato ad abbracciare alcune amiche includendo anche Giucas Casella. Il povero sventurato però non lo stava abbracciando, ma gli stava tirando i capelli, secondi che sono sembrati durare minuti. I Vipponi hanno da subito iniziato a dire a Francesca di mollare, ma lei nulla continuava a stringere e Giucas a urlare dal dolore. Una cosa è certa Casella non usa il parrucchino.

MA FRANCESCA CHE TIRA I CAPELLI DI GIUCAS STO PIANGENDO #gfvip pic.twitter.com/8lwhq5vzsi October 8, 2021

MA FRANCESCA CIPRIANI STA DISTRUGGENDO LA CASA #gfvip pic.twitter.com/5L3QePx1Po — culturale (@pazzeska6) October 8, 2021