Gf Vip, il recap della 40esima puntata: nomination, eliminato, televoto

Tanta carne al fuoco nella 40esima puntata del Grande Fratello Vip, che continua a sorprendere nei modi più disparati: dall'inaspettata squalifica di Edoardo Donnamaria alla crisi tra gli Oriele scoppiata quando Oriana Marzoli è diventata la prima finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini. L'appuntamento del 9 marzo non ha lasciato scampo nemmeno ai cuori più sensibili con il ricordo della nonna di Tavassi e la sorpresa per Milena Miconi. Per non parlare poi del confronto tra Ivana e Nikita, che sembra essere ancora ossessionata da Luca Onestini dopo 4 mesi dalla fine del loro flirt. E ancora le nomination e l'eliminato della giornata, perché - lo ricordiamo - questo giovedì la puntata era eliminatoria: insomma, di momenti salienti ce ne sono stati molti, e ora li vediamo insieme.

I momenti principali della 40esima puntata del Grande Fratello Vip 2022/2023

L'ammonizione per Tavassi: Edoardo è stato ammonito per aver prima scaraventato una stecca da biliardo con rabbia per terra e poi imprecato. A detta sua, aveva reagito in quel modo per far ridere i suoi compagni di avventura dopo aver perso una partita.

La squalifica di Donnamaria: Edoardo ha litigato nuovamente con Antonella, oltrepassando però il limite imposto da Signorini nella puntata precedente. D'altronde, lo stesso conduttore aveva più volte cercato di placare questo suo modo di agire, ma senza ottenere i risultati sperati.

Gli Oriele in crisi: Oriana si è lamentata della reazione di Daniele quando è stata eletta prima finalista. Secondo l'influencer, il modello si sarebbe allontanato da lei e la tratterebbe in maniera diversa dal solito, innaturale, ma Dal Moro la vede diversamente: "Passo fin troppo tempo con lei. Pretende e poi lascia andare se non ha ciò che vuole".

Il confronto tra Ivana e Nikita: Ivana ha ammesso: “Mi ha dato fastidio che in queste quattro settimane tu non hai mai parlato di Luca, ma dal momento in cui sono uscita hai ripreso a parlare di lui”. Nikita ha risposto di aver pianto per Onestini anche quando lei era ancora nella casa del Gf Vip.

Eliminato: Davide Donadei è uscito dal reality show.

Le nomination

Palese

Nikita nomina Andrea

Micol nomina Nikita

Antonella nomina Daniele

Luca nomina Nikita

Tavassi nomina Nikita

Segreta

Giale nomina Nikita

Daniele nomina Giaele

Alberto nimina Andrea

Andrea nomina Nikita

Milena nomina Nikita

Oriana nomina Andrea

Sono al televoto Nikita, Andrea, Daniele e Giaele.