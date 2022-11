Gf Vip, il riassunto della quattordicesima puntata. Nuovi ingressi, nomination ed eliminati

Siamo entrati nel vivo del nuovo Gf Vip 2022. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Brunagelli come opinioniste è giunta al tredicesimo appuntamento. Una serata entusiasmante, tra liti, nuovi ingressi e le immancabili nomination. Ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Gf Vip 7 e che potreste esservi persi.

L’eliminato

In nomination in questa puntata c’erano Pamela Prati, Patrizia Rossetti, George Ciupilan e Carolina Marconi. La prima a salvarsi è la Prati, seguita dall'amica nemica Patrizia Rossetti A sfidarsi sono dunque George Ciupilan e Carolina Marconi, uno dei due concorrenti deve dire addio ai coinquilini E’ la showgirl sud americana a dover abbandonare il loft di Cinecittà, non prima di aver salutato i suoi compagni di avventura: “Ci vediamo fuori”.

I nuovi ingressi

C’è chi parte e chi arriva. Il Gf Vip è pronto a rimpinguare il suo cast. La prima nuova concorrente a varcare la porta rossa è Micol Incorvaia, sorella di Clizia, ma soprattutto ex di Edoardo Donnamaria. Un nuovo ingresso che non viene visto di buon occhio da Antonella Fiordelisi, che subito si scaglia contro la new-entry. Un ingresso più brioso e allegro quello di Sara Altobello. Sebbene si sia dichiarata single, la donna ammette di aver già adocchiato una persona che non vede l'ora di conoscere meglio: il suo conterraneo Attilio Romita. E’ poi la volta di due uomini, Edoardo Tavassi e Luciano Punzo..Reduce dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi il primo, e tentatore di Temptation Island il secondo, i due nuovi Vipponi si dichiarano carichi e pronti a mettersi in gioco, ma soprattuto sperano di trovare l’amore nella Casa più spiata d’Italia. A completare il cast Luna Onestini e Oriana Marzoli. Onestini è una vecchia conoscenza del Grande Fratello. Nella casa più spiata d’Italia ha trovato l’amore e tanti amici e spera di reiterare la bella esperienza: “Spero di trovare persone speciali e di farvi divertire", ammette. Oriana è invece una showgirl venezuelana veterana dei reality in Spagna. Gli inquilini del loft di Cinecittà appaiono già in brodo di giuggiole.

I nominati

Per qualcuno che entra qualcun altro che esce. Come ogni puntata al Gf Vip è tempo di nomination. Sonia Bruganelli decide di affidare la sua immunità a Antonella Fiordelisi, provata dall’ingresso dell’Incorvaia, mentre Orietta Berti conferisce il bonus a Giaele De Donà. I più votati del gruppo, che svolgono le nomination in modalità palese e segreta, sono Attilio, George e Nikita. Chi dovrà abbandonare la Casa più spiata d’Italia?