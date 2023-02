Gf Vip, il recap della 33esima puntata: confronti, nomination, eliminato

Non sono mancati i colpi di scena in occasione della 33esima puntata del “Gf Vip”, tornata in onda con un duplice appuntamento settimanale. L’ingresso dei tre ex, Martina Nasoni, Ivana Mrazova e Matteo Diamante ha certamente contribuito a scardinare gli equilibri che si erano creati in Casa e i confronti avuti nel corso della serata lo hanno dimostrato.

Alfonso Signorini è però partito dando un annuncio che ha spiazzato molti telespettatori: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che si erano innamorati proprio partecipando al reality, sono in crisi. “Stiamo vivendo un momento di crisi – ha detto la Salemi tra le lacrime -. Stiamo cercando di capire che direzione deve prendere la nostra storia”. Lei si è detta consapevole di come sia difficile tenere tutto segreto, visto anche il modo in cui è iniziata la loro storia, ma per ora non se la sente di dire di più.

I momenti più importanti della 33esima puntata del “Gf Vip”

Il confronto Antonella-Edoardo-Attilio. Signorini ha chiamato Attilio in confessionale, mentre Antonella ed Edoardo sono rimasti in salone. Il conduttore ha mostrato alcune pagine di giornale che riprendevano una frase del giornalista: Antonella sarebbe pronta a lasciare Edoardo una volta finito il reality. Lei ha negato, mentre lui ha cercato di raddrizzare il tiro. “L’ha detto in un momento di rabbia”. L’atteggiamento di Romita non è piaciuto a Donnamaria, con cui non corre buon sangue: “Ha iniziato a giocare. Fa solo figure di mer*a”. Antonella si è anzi detta disposta a trasferirsi a Roma per iniziare una convivenza con il fidanzato.

Il confronto Oriana-Daniele-Martina. L’ingresso di Martina sembrava avere scombussolato Daniele, che non aveva nemmeno escluso un ritorno di fiamma con lei, per poi tornare ad avvicinarsi a Oriana. In puntata Dal Moro ha ridimensionato la relazione avuta con la Nasoni: “Martina non è mai stata la mia ragazza, fuori dal Gf ci siamo frequentati per un mese senza prometterci chissà cosa”. La ragazza non ha potuto nascondere la sua delusione: “o comunque l'ho sempre ritenuto una persona importante per me e secondo me non è sempre necessario dichiararsi per dimostrare che si vuole bene a una persona”. La Nasoni ha però escluso di voler creare problemi a quanto sta nascendo tra l’ex e la Marzoli.

La mamma di Tavassi non le manda a dire ad Attilio. Romita non ha avuto un atteggiamento del tutto malleabile nei confronti di Tavassi, che ha accusato di essere un “capobranco” per il modo con cui organizzerebbe le nomination con alcuni tra i suoi compagni di avventura. Non solo, il giornalista ha parlato di un atteggiamento simile a quello degli squadristi. Un modo di agire che non è piaciuto alla mamma di Tavassi, che ha voluto parlare chiaro dopo avere già mandato una diffida nei giorni scorsi: “Lei forse troppo spesso si dimentica dove si trova. Parole come associazione mafiosa… squadristi… Sono affermazioni gravissime”, attacca la donna. Rincara: “Cosa ha scelto di dimostrare al Grande Fratello? Un Attilio rancoroso?”. Non è tardata ad arrivare la risposta del giornalista: “Lei non mi ha aggredito, ha detto cose anche condivisibili. Io mi dimentico il microfono, le telecamere. Non ho nessuna difficoltà a scusarmi”.

Ivana e Luca: è davvero tutto finito? Grande commozione nel confronto che ha avuto per protagonisti Ivana e Luca, che sembrano nutrire ancora dei sentimenti l’uno per l’altra, pur senza dirlo apertamente. Onestini ha però rivelato di non avere del tutto metabolizzato l’addio con la ragazza, conosciuta anni fa proprio al Gf: “Abbiamo vissuto momenti brutti entrambi che non abbiamo voglia di rivivere”. I due si sono poi abbracciati, con tanto di commento da parte di Signorini: “Siete belli”.

La sorpresa per Andrea. A quasi due mesi dal suo ingresso, Andrea ha potuto riabbracciare la mamma, a cui è legatissimo. Il papà è infatti morto quando lui era solo un ragazzino a causa di un tumore, lei nonostante il dolore non si è persa l’animo e ha fatto due lavori pur di crescerlo. Poco prima della scomparsa dell’uomo anche lui aveva avuto un grave problema di salute, che aveva messo in ansia la mamma: “Quello che è rimasto di papà è il sorriso che tu porti sulle labbra. Non ti preoccupare, lasciati andare, divertiti” – ha detto lei.

La sorpresa per Sarah. Gli autori hanno preparato una sorpresa particolare anche per Sarah, che ha potuto rivedere Tony, il suo manager, che si è presentato con tanto di cavallo bianco e che si è detto innamorato di lei. “Io vorrei passare il resto della mia vita con te. Non darmi nessuna risposta, ne parleremo successivamente”. Lei ha ammesso di essere legata a lui, ma non si è sbilanciata a riguardo: “Ci penso”, ha detto lei, che ha precisato che tra loro “c’è del platonismo”.

La lettera di Brad per Giaele. Alla vigilia di San Valentino Giaele si augurava di poter ricevere una sorpresa o almeno una rassicurazione dal marito Brad. L’uomo, però, le ha fatto pervenire una lettera, in cui fa capire di non avere gradito parte del suo atteggiamento avuto in questi mesi nella Casa. “Sicuramente all’inizio non mi sono comportata bene”, ha detto lei, in riferimento al periodo in cui lei si era avvicinata ad Antonino, ma poi è convinta di avere agiro sempre in modo rispettoso.

Eliminato Attilio

In nomination erano finiti ben in otto. I primi a essere dichiarati salvi sono Antonino, Nicole e Oriana, a cui sono seguiti Nikita, Edoardo e Daniele. L’eliminato è Attilio. Queste le percentuali: Edoardo 26%, Nikita 22%, Oriana 20%, Nicole 8%, Daniele 7%, Antonino 6%, Davide 6%, Attilio 5%. Il giornalista non ha voluto salutare nessuno, evidentemente non ha gradito la scelta.

Chi finisce in nomination

I preferiti/immuni della casa questa settimana sono Micol, Davide e Tavassi. A loro si aggiungono le scelte di Sonia (Daniele) e Orietta (Giaele). Sono ufficialmente al televoto in quattro: Antonino, Antonella, Oriana e Nikita. Il pubblico sarà chiamato a votare il preferito.