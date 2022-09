Grande Fratello Vip: il riassunto della prima puntata. Nuovi ingressi e prime nomination

Stiamo entrando nel vivo del nuovo Gf Vip 2022. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Brunagelli come opinioniste e Giulia Salemi dedita a leggere i commenti social in diretta, è giunta alla seconda puntata in diretta su Canale 5 e sono tante le cose accadute durante questa secondo appuntamento live dello show. Tra nuovi ingressi a inedite confidenze fino a passare a qualche primo litigio tra "vipponi" ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Gf Vip 7 e che potreste esservi persi.

Cosa è successo nella seconda puntata del Gf vip 2022

La seconda puntata del Gf Vip inizia con il commento delle due opinioniste che svelano chi sono i loro viponi preferiti. Per Orietta: Elenoire, per Sonia, Luca Salatino e per Giulia Salemi, Attilio. Poi, dopo un recap sulle prime dinamiche della casa sono iniziati i nuovi ingressi. Il primo a entrare è Giovanni Ciacci, il primo sieropositivo di sempre a entrare nella casa del Grande Fratello. Ciacci, dopo aver rivelato di voler abbattere il muro dell'ignoranza, che c'è ancora in Italia, sul tema dell'HIV. Entrato nella casa è stato accolto bene da tutti tranne da Pamela Prati che poi è stata chiamata in confessionale per parlare del suo disagio vissuto nei primi giorni della casa. Alfonso Signorini ha anche mostrato ai vipponi una nuova parte della casa del Gf Vip, la cosiddetta "casa delle bambole".

Poi è stata la volta di Gegia, la comica 63enne che ha fatto il suo ingresso nella casa del Gf Vip, dopo aver rivelato di aver avuto un flirt con Pupo. Insieme a lei è entrata nella casa anche l'ex concorrente di Ti spedisco in convento, Sofia Giaele di Donà. Poi è stato il momento del confessionale di Ginevra Lamborghini che ha parlato del suo rapporto difficile con la sorella Elettra e Alfonso Signorini ha rivelato che Elettra ha diffidato sua sorella. A questo punto è il momento fi Vilma Goich che appena prima di entrare nella casa canta parla del dolore della perdita di sua figlia, nel 2020 e canta, davanti alla porta rossa, il suo successo "Amore ritorna". Poi è stata la volta di Elenoire e della sua preferenza speciale per Luca Salatino con un fimato davvero divertente. Poi ci si è spostati su un argomento un po' più serio puntando l'attenzione di Elenoire che ha parlato delle sue difficoltà in amore. Dopo questo momento che ha commosso tutti è entrata nella casa Carolina Marconi, emozionatissima e con le lacrime agli occhi dopo aver rivisto le immagini del suo ingresso al Gf ben 18 anni fa. Insieme a lei è entrato nella casa anche Marco Bellavia, il conduttore della tv per ragazzi e volto televisivo da 30 anni e oggi, mental coach. Poi è stata la volta di Luca Salatino che sembra aver conquistato tutte le donne e gli uomini della casa e si è messo subito ai fornelli per preparare una cacio e pepe per Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Signorini ha poi chiamato in confessionale le "tre grazie", cioè Patrizia Rossetti, Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi, amatissime da tutti, per un po' di pettegolezzi sugli uomini della casa. Entrano in casa anche Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro e alla fine è tempo di nomination. Non ci sarà un'eliminazione ma i nominati passeranno qualche notte nella casa delle bambole. Poi c'è stata la pesca dei biglietti di ritorno per poter avere la possibilità di tornare in gioco dopo l'eliminazione.

La puntata si è chiusa con un balletto di Carmen Russo.

Chi sono i nuovi vip entrati nella casa

Giovanni Ciacci

Gegia

Sofia Giaele Di Donà

Vilma Goich

Carolina Marconi

Marco Bellavia

Edoardo Donnamaria

Daniele Dal Moro

Le prime nomination

Partecipano alle nomination solo i 15 vip entrati lo scorso lunedì. Le donne si sono nominate tra di loro in modo palese intorno al tavolo.

Antonella Fiordelisi nomina Pamela Prati

Elenoire Ferruzzi nomina Patrizia Rossetti

Ginevra Lamborghini nomina Cristina Quaranta

Pamela Prati nomina Antonella Fiordelisi

Sara Manfuso nomina Patrizia Rossetti

Nikita Pelizon nomina Antonella Fiordelisi

Cristina Quaranta nomina Antonella Fiordelisi

Patrizia Rossetti nomina Antonella Fiordelisi

Anche gli uomini si sono nominati tra loro ma lo hanno fanno nel segreto del confessionale.

Antonino Spinalbese nomina George Ciupilan

George Ciupilan nomina Alberto De Pisis

Attilio Romita nomina Alberto De Pisis

Charlie Gnocchi nomina Alberto De Pisis

Alberto De Pisis nomina Attilia Romita

Amaurys Perez nomina Luca Salatino

Luca Salatino nomina George Ciupilan

I nominati sono Alberto De Pisis e Antonella Fiordelisi.