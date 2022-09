Gf Vip: il riassunto della terza puntata. Scontri, gossip e nomination

Stiamo entrando nel vivo del nuovo Gf Vip 2022. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Brunagelli come opinioniste e Giulia Salemi dedita a leggere i commenti social in diretta, è giunta alla terza puntata in diretta su Canale 5 e sono tante le cose accadute durante questa secondo appuntamento live dello show. Tra nuovi ingressi a inedite confidenze fino a passare a qualche primo litigio tra "vipponi" ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Gf Vip 7 e che potreste esservi persi.

Cosa è successo nella seconda puntata del Gf vip 2022

La puntata inizia affrontando un argomento scottante, quello tra Elenoire e Luca Salatino che, dopo un primo momento di apparente vicinanza si sono scontrati. La Ferruzzi, infatti, ha sviluppato dei sentimenti nei suoi confronti ma lui ha negato qualsiasi tipo di coinvolgimento emotivo, accusando l'icona trans di essersi illusa. I due, però, si sono chiariti anche dopo le parole di Alfonso Signorini che in qualche modo ha rimesso in riga Elenoire dopo le sue sfuriate vittimistiche. Fuori dalla porta rossa, però, c'è la sua fidanzata Soraia pronta per un confronto. I due si sono incontrati e Luca è immediatamente scoppiato in lacrime. Dopo è arrivato il momento dello scontro tra Soraia ed Elenoire. A questo punto c'è stato un momento dedicato a Ginevra Lamborghini e al suo compleanno con un dolcissimo messaggio del padre che ha anche sottolineato di sperare che tra lei e sua sorella torni la pace. Poi è arrivato il momento di Pamela Prati e del suo (inaspettato) flirt con Marco Bellavia che la sta corteggiando e lei sembra esserne molto felice. Antonino Spinalbese è stato poi protagonista di un momento molto intimo in cui ha parlato della fine della sua relazione con Belen e del suo amore per Luna Marì, la sua bambina. Poi è arrivato in studio Giucas Casella per un confronto con Attilio Romita che lo ha accusato di essere viscido e bavoso. Il mago, però, ha specificato di non aver avuto atteggiamenti inappropriati con le sue ex compagne di reality che, per lui, erano come delle nipotine. L'attenzione si è poi spostata sul concetto di matrimonio libero con Sofia Giaele De Donà che racconta di vivere un amore libero ma nessuno è d'accordo con lei tranne Elenoire. I riflettori si sono riaccesi su Pamela Prati e il suo rapporto con Antonella Fiordelisi che l'ha attaccata fin dal primo giorno definendola falsa. Poi è stato tempo di nomination. Al televoto sono andate le tre donne e i tre uomini più nominati dai compagni, cioè Nikita, Antonella e Giaele Marco, Daniele ed Edoardo e i più votati otterranno l'immunità nella prossima puntata.

Le nomination di stasera

Le nomination palesi delle donne

Cristina Quaranta nomina Antonella Fiordelisi

Sara Manfuso nomina Nikitia Pelizon

Pamela Prati nomina Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi nomina Nikita Pelizon

Ginevra Lamborghini nomina Giaele Di Donà

Elenoire Ferruzzi nomina Gegia

Giaele Di Donà nomina Antonella Fiordelisi

Vilma Goich nomina Antonella Fiordelisi

Carolina Marconi nomina Giaele Di Donà

Nikita Pelizon nomina Sara Manfuso

Gegia nomina Antonella Fiordelisi

Le nomination degli uomini (nel segreto del confessionale)

Giovanni Ciacci nomina Marco Bellavia

George Ciupilan nomina Marco Bellavia

Daniele Dal Moro nomina Marco Bellavia

Antonino Spinalbese nomina Edoardo Donnamaria

Attilio Romita nomina Luca Salatino

Edoardo Donnamaria nomina Marco Bellavia

Luca Salatino nomina Edoardo Donnamaria

Amaurys Perez nomina Marco Bellavia

Marco Bellavia nomina Daniele Dal Moro

Charlie Gnocchi nomina Daniele Dal Moro