Gf Vip, il recap della semifinale: i nuovi finalisti, gli eliminati e i due vipponi al televoto

Non c'è pace nella Casa del Grande Fratello Vip. Ogni settimana nuove emozioni, e la semifinale non è stata da meno: le sorprese a Milena Miconi, Nikita Pelizon e Luca Onestini; il triangolo che ha visto al centro della scena Oriana Marzoli e la sua presunta gelosia; il confronto tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia; e la proclamazione dei due nuovi finalisti e degli ultimi due eliminati. Insomma, tanta carne al fuoco e quattro ore per affrontare il tutto. Una serata, quella condotta da Alfonso Signorini e terminata più tardi del previsto, che ha lasciato l'amaro in bocca a molti gieffini, e ora vediamo i motivi ripercorrendo i momenti più importanti della semifinale.

I momenti più salienti della semifinale del 27 marzo del Grande Fratello Vip

Oriana-Nikita-Onestini: La prima finalista si è scagliata contro Nikita, definendola una falsa dopo che quest'ultima l'ha accusata di essere gelosa del rapporto che ha instaurato di recente con Luca. I due hanno messo da parte le ostilità passate per vivere in un clima più sereno: giocano, scherzano, ridono. Oriana, però, pensa anche che Nikita possa fraintedere l'atteggiamento del gieffino: "fino a poco tempo fa soffriva per lui". Per Onestini, Nikita è solo un'amica, che non vedrà più una volta usciti dal Loft di Cinecittà.

Oriana-Daniele: Una domanda di Onestini ha messo in crisi la modella venezuelana: Preferiresti vincere il Gf o stare con Dal Moro? La donna non ha preso bene l'atteggiamento di Luca in un primo momento, l'ha trovato di cattivo giusto, ma poi l'ha perdonato. C'era volontà di mettere in cattiva luce Oriana? I due si dicono amici, e infatti Luca ha affermato: "È una mia grande amica, sarebbe un colpo basso e non glielo farei mai". Sonia Bruganelli pensa altro: "Lei è già in finale, probabilmente voleva mettere in difficoltà lui". Lei vorrebbe vincere il reality e proseguire poi la relazione con Daniele, ma quando Sonia le ha detto che se fosse innamorata dell'ex gieffino avrebbe scelto solo lui e non il Gf Vip, la diretta interessata ha ribattutto: "Non sono innamorata di Daniele. Mi piace e basta, il resto verrà dopo."

Sorprese per i Vipponi: Per Milena Miconi si presenta il marito: è la prima volta che i due vivono distanti l'uno dall'altra per così tanto tempo e si mancano molto. L'attrice rivede anche le sue figlie e l'emozione è fortissima, soprattutto quando tutti i gieffini vengono invitati da Signorini a salutare la famiglia della Miconi. Sorpresa anche per Nikita: una lettera d'amore da parte dei genitori con i quali non aveva buoni rapporti. Per Luca Onestini, invece, la sorpresa è il fratello minore, Gianmarco. I due sono legati da un legame particolarmente potente: l'uno è il punto di riferimento dell'altro.

Confronto Micol-Antonella: Durante la settimana la Incorvaia ha parlato male della Fiordelisi, ribadendo però di non essere invidiosa del suo corpo da modella. Nel confronto in questione Antonella le ha detto: "Smettila di fare la finta santa. Tu non sei invidiosa, tu sei gelosa". Quest'ultima non. ha mancato di raccontarle che Edoardo Donnamaria ha smesso di seguire sui social sia lei che la sorella Clizia, e ha chiuso il discorso dicendo: "Adesso il mio Edoardo ha la sua Ferrari, il tuo Edoardo ha la sua Panda".

Chi è in gara?

Finalisti ed eliminati: Il pubblico ha deciso di portare in finalissima Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon (a parte Antonella, nessuno dei concorrenti sembrava felice del risultato), mentre gli eliminati della serata sono Andrea Maestrelli e Luca Onestini. Lunedì 3 aprile si scoprirà chi sarà il sesto finalista in lizza per il montepremi.

Sono al televoto Milena Miconi e Alberto De Pisis. La prossima settimana uno dei Vipponi due verrà eliminato, mentre l'altro potrà continuare a competere per la vittoria.