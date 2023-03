Gf Vip, Signorini chiede educazione: espulsione immediata per chi infrange regole

Prima di iniziare con l'argomento di apertura della 39esima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha fatto una raccomandazione ai concorrenti del reality show riguardo il loro atteggiamento nella casa in diretta, specialmente nella puntata precedente nel corso della quale i toni vivaci e violenti hanno acceso polemiche sul web. D'altronde lo stesso editore di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, si era attivato immediatamente per cancellare la replica del 2 marzo sia dalla piattaforma Mediaset Infinity che dal canale La5 il giorno successivo.

Alfonso Signorini: "Credo sia doveroso chiedere scusa al pubblico a casa"

Alfonso Signorini non le ha mandate a dire: "Il problema del Grande Fratello Vip è che si è superato un certo limite". Il conduttore ha quindi deciso di parlarne direttamente con gli interessati, entrando nella casa di Cinecittà a gran voce: "Il discorso è necessario. Non ci sono filtri, si va in diretta. Voi siete quelli più esposti e ciò vi espone a dei rischi. Deve essere un programma che aderisce alla realtà: emozioni, lacrime, gioie, ma è importante il rispetto del limite, che in questo caso è stato superato. Quante volte vi ho richiamati all’ordine e abbiamo preso dei provvedimenti duri? La scorsa è stata una puntata complicata. Il limite è stato superato, tanto che l'editore è intervenuto per le troppe parolacce, gli atteggiamenti aggressivi nel vostro relazionarvi con gli altri. Questo atteggiamento che non può più essere accettato. È diventato un problema anche il modo di vestirsi, indecoroso per una prima serata."

Espulsione immediata per chi viola le regole

Per questi motivi, Signorini ha sollecitato i concorrenti del Gf Vip a scusarsi con il pubblico a casa, perché "avete dato un brutto spettacolo. Siamo ospiti degli italiani: siete una casa che entra nelle case degli italiani. Se ci entrate a gamba tesa, non siete ospiti graditi. Vogliamo tornare a essere un esempio di televisione garbata e civile. Il mio è un richiamo alle norme di buona educazione di cui la televisione deve farsi portavoce. Qualsiasi infrazione a questo genere di discorso non sarà più accettata. Ci sarà l’espulsione immediata. Saremo rigorosissimi".