Gf Vip, Soleil confessa: “Sono innamoratissima” (VIDEO)

Da settimane al centro di furenti polemiche, Soleil ha sorpreso i co-inquilini del Grande Fratello Vip raccontando per la prima volta di un grande amore che l'attenderebbe fuori dalla Casa.

La rivelazione

Parlando del suo stato sentimentale, Soleil ha confessato di non essere del tutto single. Stuzzicata da Giucas Casella, evidentemente ben informato, l'influencer si è sbottonata. "C'è una persona di cui sono innamoratissima. Però non verrebbe mai qui, non si esporrebbe pubblicamente". Successivamente, Soleil ha ribadito il tutto ad Alex Belli.

Chi è l'uomo del mistero?

"Quando ho capito che questa persona mi piaceva veramente, gli ho dato tutto", ha confessato la modella. "È la cosa più bella del mondo, lui ha fatto lo stesso con me. Si era lasciato da poco con la sua ex, lei ha dato di matto quando ha saputo che ci stavamo frequentando. Ma lui mi aveva già detto tutto. Sia io che lui volevamo conoscerci, già ci conoscevamo in amicizia ma quando ci siamo avvicinati ci siamo detti proprio tutto, senza nascondere nulla".

Chi sarà l'uomo del mistero che ha fatto suo il cuore di Soleil?